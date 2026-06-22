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Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Nueva Zelanda y Egipto por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Nueva Zelanda recibe a Egipto por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio BC Place Stadium y el pitazo inicial se escuchará a las 22:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Nueva Zelanda vs Egipto por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién transmite el partido de Nueva Zelanda y Egipto?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Nueva Zelanda recibe a Egipto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección Nueva ZelandaSelección EgiptoMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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