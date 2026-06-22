Nueva Zelanda vs. Egipto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Nueva Zelanda recibe a Egipto por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio BC Place Stadium y el pitazo inicial se escuchará a las 22:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
Nueva Zelanda vs Egipto por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién transmite el partido de Nueva Zelanda y Egipto?
Canales de TV y streaming por países:
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Nueva Zelanda vs. Egipto por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Nueva Zelanda recibe a Egipto en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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Nueva Zelanda vs Egipto en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Nueva Zelanda y Egipto por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.