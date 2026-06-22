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Receta 2x1 con morrones: cómo hacerlos rellenos con carne molida y en su versión vegetariana

Si estás buscando una comida casera, rendidora y que se adapte a distintos gustos, hoy tenés la oportunidad de hacer los morrones rellenos en dos versiones deliciosas: una clásica con carne molida y otra vegetariana con soja texturizada.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
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Fácil
Preparación:
10 min
Cocción:
15 min
Total:
25 min
Los morrones rellenos, una opción apta para todo tipo de público.
Los morrones rellenos, una opción apta para todo tipo de público. Foto: Ph Unsplash
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Los morrones funcionan perfecto para este tipo de preparaciones porque aportan color, textura y un toque dulce que combina muy bien con distintos rellenos. Además, son una opción práctica para resolver un almuerzo o una cena sin demasiada técnica, usando ingredientes simples.

Relleno clásico para morrones: con una rica carne molida

La versión con carne molida es una receta clásica que no falla. Para lograr un buen relleno, es clave saltear primero la cebolla y el ajo, ya que esto aporta una base muy importante. Luego se incorpora la carne y se cocina hasta que esté bien dorada. La carne molida no puede quedar a punto en ninguna preparación.

Para potenciar el sabor de los morrones rellenos, podés sumar condimentos como pimentón, comino, pimienta y un toque de orégano. También es buena idea agregar un poco de tomate o puré para darle más jugo a la mezcla. Si querés una textura más completa, podés incorporar arroz o lentejas (ya cocido previamente), e incluso un poco de queso rallado.

Unos morrones rellenos que se pueden hacer con o sin la tapa. Cortalos con cautela para que conserven la forma. Foto: Ph Unsplash

Versión vegetariana: soja texturizada con mucho sabor

La soja texturizada es una gran alternativa para reemplazar la carne, pero es importante hidratarla bien antes de usarla. Podés hacerlo con caldo, lo que ya le va a sumar más sabor desde el inicio.

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Una vez hidratada, se cocina de la misma forma que la carne: con cebolla, ajo y condimentos. La clave es el sabor, ya que la soja absorbe muy bien los ingredientes. Podés usar pimentón, curry, salsa de soja o incluso un toque de limón para darle más intensidad a la receta. Pero si te recomiendo que sazones porque, caso contrario, el sabor es muy soso.

Morrones deliciosos: trucos para que queden más sabrosos

  • Saltear bien la base de cebolla y ajo, antes de agregar el resto de los ingredientes para el relleno
  • Usar especias para darle sabor y también caldo en el caso de la soja
  • Es importante que no se queme ni quede seco. Para eso hay que agregarle un toque de líquido, puede ser caldo o tomate, dependerá de tus gustos. Y usar el fuego bajo o intermedio.
  • El punto ganador es terminarlos con queso por encima para gratinar.

Los morrones rellenos son una opción versátil, rica y fácil de adaptar. Ya sea con carne o en versión vegetariana, es una receta que siempre funciona y que podés ajustar según lo que tengas en casa. Por si fuera poco, también se pueden congelar.

Una receta versátil para preparar para toda la familia. Foto: Ph Unsplash

Ingredientes para hacer unos deliciosos morrones rellenos

  • 350 gramos de carne molida o soja texturizada
  • 1 caldo de verdura
  • 1 vaso de vino blanco
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cebolla
  • 1 taza de lentejas o arroz cocido
  • 4 morrones en mitades
  • 1 morrón cortado en cubos pequeños o brunoisse

Paso a paso para hacer estos ricos morrones rellenos

  1. Lavar las verduras, cortar los morrones en mitades o dejarlos con las tapas. Luego picar el ajo, la cebolla y un morrón.
  2. Tomar una sartén y con un chorrito de aceite de oliva saltear el ajo, la cebolla y, cuando esté dorado, agregar el morrón cortado en cubos.
  3. Sumar la carne y el vino a la preparación. En el caso de hacerlo vegetariano, preparar el caldo e hidratar la soja texturizada.
  4. Luego mezclar las verduras con la carne o la soja, según la receta elegida. Precalentar el horno y preparar una placa para hornear.
  5. Rellenar los morrones y colocar el queso. Gratinar por 10 minutos.

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RecetaCarneVerduras
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

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