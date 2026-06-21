Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Uruguay recibe a Cabo Verde por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Miami y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
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El increíble récord que rompen Uruguay y Cabo Verde en el Mundial 2026 y sorprende a todos
El duelo marcará un hito en la historia de los Mundiales. Entre ambas selecciones suman poco más de cuatro millones de habitantes y desplazarán una marca que se mantenía desde Rusia 2018.
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Agenda Mundial 2026:todos los partidos del domingo 21 de junio de los grupos F, G y H, horarios y dónde verlos
La Copa del Mundo continúa regalando partidos importantes con 5 encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos. Entre otros, vuelven a jugar España, Uruguay, Cabo Verde y la Nueva Zelanda de Tim Payne. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
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Uruguay vs Cabo Verde en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.