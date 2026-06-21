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Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Uruguay y Cabo Verde por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2
Portadas Mundial 2026 Fase de Grupos fecha 2 Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Uruguay recibe a Cabo Verde por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Miami y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Selección UruguaySelección Cabo VerdeMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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