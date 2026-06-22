La ANMAT prohibió cremas, brumas y exfoliantes de una reconocida marca de cosméticos por riesgo sanitario: cuáles son

La ANMAT ordenó el retiro de varios productos cosméticos de la marca Tan Orgánico tras detectar que se comercializaban sin registro sanitario. Foto: Freepik.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la prohibición de una serie de productos cosméticos comercializados de manera online tras comprobar que carecían de la correspondiente inscripción sanitaria. La medida también alcanzó a instrumental médico utilizado en procedimientos traumatológicos que había sido reportado como extraviado.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y forma parte de las acciones de fiscalización que lleva adelante el organismo para garantizar la seguridad de los productos que circulan en el mercado argentino.

El organismo advirtió que no puede garantizar la seguridad, eficacia ni la composición de los productos debido a la falta de autorización oficial. Foto: NA

ANMAT prohibió productos cosméticos de la marca Tan Orgánico

A través de la Disposición 3754/2026, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de diversos productos cosméticos de la marca “Tan Orgánico”, que se ofrecían al público sin contar con la debida autorización sanitaria.

Entre los artículos alcanzados por la medida se encuentran cremas autobronceantes, humectantes, exfoliantes corporales, brumas faciales y mousses, todos promocionados y vendidos mediante plataformas digitales.

La investigación se inició a partir de una alerta enviada por autoridades sanitarias de la provincia de Córdoba. Posteriormente, las inspecciones realizadas por la ANMAT permitieron detectar que los productos eran comercializados sin cumplir con los requisitos legales exigidos para este tipo de artículos.

Entre los artículos prohibidos se encuentran cremas autobronceantes, humectantes, exfoliantes, brumas faciales y mousses ofrecidos a través de internet. Foto: Unsplash.

Según el texto oficial, los productos se encontraban “sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado”. Además, oficialmente se indicó que, tras las verificaciones, “no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado”, lo que confirmó la inexistencia de registros sanitarios válidos.

Las tareas de control también permitieron comprobar “la oferta de los productos en canales electrónicos”, situación que motivó la intervención del organismo para solicitar la baja de las publicaciones y evitar que continuaran disponibles para los consumidores.

Los riesgos detectados por el organismo

Desde la ANMAT explicaron que la principal preocupación radica en la imposibilidad de verificar el origen, la composición y las condiciones de fabricación de los productos involucrados.

En ese sentido, el organismo advirtió que “se trata de productos ilegítimos” y remarcó que “no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación”, debido a que no se encuentra identificado el establecimiento responsable de su elaboración ni las condiciones bajo las cuales fueron producidos.

Entre los artículos prohibidos se encuentran cremas autobronceantes, humectantes, exfoliantes, brumas faciales y mousses ofrecidos a través de internet. Foto: Freepik

Ante estas irregularidades, la autoridad sanitaria dispuso la prohibición de todos los productos de la marca involucrada hasta tanto se regularice su situación y se acrediten los requisitos exigidos por la normativa vigente.

También prohibieron instrumental médico extraviado

En paralelo, la ANMAT publicó la Disposición 3753/2026, mediante la cual prohibió la utilización, comercialización y distribución de determinados instrumentos médicos empleados en cirugías y procedimientos traumatológicos.

La medida fue adoptada luego de que una empresa del sector informara “el extravío de productos médicos” que formaban parte de su stock registrado.

De acuerdo con la resolución, las unidades afectadas quedaron “fuera del control del titular del registro”, circunstancia que impide garantizar que hayan sido conservadas adecuadamente durante el tiempo en que permanecieron fuera de supervisión.

El organismo explicó que “se desconoce su estado de conservación, integridad y funcionamiento”, por lo que existe la posibilidad de que hayan sufrido daños o alteraciones que comprometan su desempeño.

La investigación se inició a partir de una denuncia en Córdoba y derivó en controles que confirmaron la venta online de los cosméticos. Foto: NA

Frente a este escenario, la ANMAT concluyó que su “seguridad, calidad y eficacia podrían verse comprometidas”, razón por la cual resolvió prohibir “el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional”.

Las disposiciones se enmarcan en las políticas de vigilancia sanitaria destinadas a proteger a los consumidores y a garantizar que tanto los productos cosméticos como los dispositivos médicos que llegan al mercado cumplan con los estándares de calidad, seguridad y trazabilidad establecidos por la legislación argentina.