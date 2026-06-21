Transición y acto en la Fundación Faro: Javier Milei oficializa la designación de Adrián Ravier en Casa Rosada

Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

El presidente Javier Milei presentará formalmente en sociedad a su flamante vocero Adrián Ravier, con dos eventos de importancia esta semana.

Se espera que este lunes el mandatario nacional haga oficial el nombramiento con la toma de juramento de Ravier en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Un día después, Milei encabezará un acto de la Fundación Faro. El evento, que contará con la militancia libertaria, servirá como marco para el lanzamiento político del nuevo vocero presidencial.

Las dos presentaciones también servirán para que Milei haga equilibrio entre las dos grandes vertientes de su entorno: en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el la Fundación Faro con Caputo.

El apuro de la Casa Rosada por formalizar la asunción de Ravier responde también a la necesidad de reordenar la comunicación oficial tras la salida de Manuel Adorni, que mantiene su cargo como jefe de Gabinete.

Además, Milei quiere dejar ordenado el tema antes de emprender una nueva agenda internacional.

El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a Estados Unidos para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

Adrián Ravier. Foto: X

La semana de Ravier

Según señalaron fuentes oficiales, se espera que este lunes comience un breve período de transición entre el equipo de Manuel Adorni y el de Ravier en la vocería.

Se espera que la primera conferencia de prensa del pampeano se lleve a cabo la próxima semana en Casa Rosada.

¿Quién es Adrián Ravier?

Adrián Ravier, de 48 años, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y desarrolló una extensa trayectoria académica como docente en distintas universidades, entre ellas la UBA, ESEADE, UCES, la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina.

Actualmente dicta clases de Macroeconomía en la UCEMA y de Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa.

Adrián Ravier. Foto: NA

En el plano político, fue electo diputado nacional en 2025 tras encabezar una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en La Pampa, donde además preside el partido oficialista.

El economista mantiene una estrecha relación con Javier Milei, con quien compartió actividades académicas y editoriales, entre ellas la presentación del libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

La designación marca una nueva etapa en la estrategia comunicacional del Gobierno, con la incorporación de una figura cercana al Presidente y de perfil técnico para ocupar uno de los cargos de mayor exposición pública de la administración nacional.