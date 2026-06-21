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Día del Padre 2026: las ventas cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos y las cuotas sin interés

Las ventas minoristas registraron una caída internanual del 0,3%. El dato confirma una nueva retracción del consumo en una de las fechas comerciales más relevantes del calendario, marcada por la pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los consumidores.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Las ventas por el Día del Padre cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos.
Las ventas por el Día del Padre cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos. Foto: NA (Damián Dopacio)
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Las ventas minoristas por el Día del Padre 2026 registraron una caída interanual del 0,3% a precios constantes frente al mismo período del año pasado, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato confirma una nueva retracción del consumo en una de las fechas comerciales más relevantes del calendario, marcada por la pérdida de poder adquisitivo y la cautela de los consumidores.

Consumo débil pese a promociones masivas por el Día del Padre

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, el desempeño de esta edición evidenció “el impacto del enfriamiento del consumo”, en un contexto en el que más del 80% de los comercios implementaron promociones especiales para incentivar la demanda. Sin embargo, las estrategias comerciales no lograron revertir la tendencia contractiva.

Desde CAME destacaron que las principales herramientas utilizadas fueron las facilidades de financiamiento con tarjetas de crédito y descuentos por pagos al contado. No obstante, remarcaron que “la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores”, reflejando un escenario en el que la prioridad de los hogares continúa siendo el resguardo del presupuesto.

Las ventas minoristas por el Día del Padre 2026 registraron una caída interanual del 0,3% a precios constantes. Foto: NA (Damián Dopacio)

El ticket promedio alcanzó los $78.986, lo que implica un incremento nominal significativo respecto a los $41.302 registrados en 2025. Si bien esta suba logró ubicarse por encima de la inflación del período, no fue suficiente para impulsar un mayor volumen de ventas en términos reales.

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Ticket promedio en alza, pero con compras más selectivas

La entidad empresaria señaló que este comportamiento estuvo alineado con una dinámica de consumo más selectiva, donde las operaciones se concentraron principalmente en productos de menor valor dentro de cada rubro y en artículos en promoción. “Esto evidencia la prioridad de los clientes por cuidar el gasto del hogar”, subrayaron.

Con este resultado, el Índice de Ventas Minoristas de CAME para el Día del Padre acumula cuatro años consecutivos de variaciones negativas. La baja del 0,3% en 2026 se suma a las caídas del 1,7% en 2025, del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023, consolidando una tendencia sostenida de debilidad en el consumo asociado a esta celebración.

El dato confirma una nueva retracción del consumo en una de las fechas comerciales más relevantes del calendario. Foto: NA (Damián Dopacio)

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el informe reflejó un panorama mayoritariamente moderado. El 38,1% de los encuestados consideró que la fecha tuvo un impacto acotado, mientras que un 36,5% señaló que aportó cierto movimiento, aunque insuficiente para revertir el escenario general.

Qué rubros crecieron y cuáles fueron los más afectados en 2026

En los extremos, apenas un 7,4% de los comerciantes aseguró que el Día del Padre fue determinante para impulsar su facturación, mientras que el 18% restante indicó que la celebración no generó ningún efecto positivo en sus ventas.

Por rubros, el comportamiento fue dispar, aunque con predominio de leves mejoras en algunos sectores. Al igual que en 2025, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar en terreno positivo. El crecimiento estuvo encabezado por Librerías e Indumentaria, ambos con una suba del 2,1% interanual. También registraron avances, aunque más moderados, los rubros Electrodomésticos y artículos del hogar (0,8%), y Calzado y marroquinería (0,4%).

El crecimiento estuvo encabezado por Librerías e Indumentaria, ambos con una suba del 2,1% interanual. Foto: NA (Damián Dopacio)

En contraste, las mayores caídas se concentraron en Equipos periféricos, accesorios y celulares, con un retroceso del 6,1%, seguido por Cosméticos y perfumería, que registró una baja del 3,8%.

De esta manera, el desempeño del Día del Padre 2026 vuelve a poner en evidencia las dificultades que enfrenta el consumo minorista en Argentina, incluso en fechas tradicionalmente dinámicas para la actividad comercial. La persistencia de la tendencia negativa refleja un escenario de prudencia por parte de los hogares y plantea un desafío adicional para el sector en lo que resta del año.

Día del PadreVentaEconomía argentina
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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