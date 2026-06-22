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Una elección delicada y moderna: el nombre de niña poco convencional que es furor entre las embarazadas

De origen italiano, portugués, español y vietnamita, este nombre se consolida como una de las opciones preferidas por su belleza, sonoridad y fuerte carga simbólica.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Los nombres en tendencia para bebés.
Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.
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En el universo de las tendencias de nombres para bebés, hay uno que empezó a resonar con fuerza entre las familias argentinas: Lua. Con apenas tres letras y una pronunciación dulce y envolvente, este nombre femenino se posiciona como una de las opciones más elegidas por quienes buscan originalidad y un significado profundo.

Lua, que en español se traduce como “Luna”, tiene múltiples orígenes culturales. Según el sitio Mom Junction, el nombre posee raíces italianas, portuguesas, españolas e incluso vietnamitas, lo que le otorga una riqueza simbólica única.

Nombres de niña en tendencia. Foto: Unsplash. Foto: Unsplash.

¿Qué significa el nombre “Lua”?

En la mitología romana, Lua era una deidad asociada a los sacrificios rituales de armas tomadas en combate. Por otro lado, en vietnamita, el mismo nombre significa “seda”, mientras que desde el latín podría derivar de luo, relacionado con el concepto de “liberación”.

Este nombre también puede interpretarse como una forma abreviada o derivada de Luisa, con una conexión etimológica al “brillo” o “resplandor”. Además, Lua tiene presencia en la tradición gallega como apellido toponímico vinculado a un antiguo río en la provincia de Lugo, España.

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Nombres de niña en tendencia. Foto: Unsplash. Foto: Unsplash

Su brevedad, sonoridad suave y conexión con lo místico contribuyeron a su creciente popularidad en redes sociales, listas de nombres en tendencias y registros civiles. Lua representa una elección delicada y moderna, ideal para quienes desean un nombre poco convencional pero lleno de historia.

En paralelo, un estudio reciente realizado por la Universidad de Birmingham junto con la plataforma My 1st Years determinó que Sophia es el nombre de niña más bello del mundo. Basado en criterios lingüísticos, como la estructura sonora y la emoción que provoca al ser pronunciado, el nombre (de origen griego y significado “sabiduría”) lideró el ranking global.

Mientras Sophia encabeza las listas por su elegancia y significado, Lua avanza con firmeza en América Latina, demostrando que la belleza también puede encontrarse en lo simple, lo multicultural y lo simbólico.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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