Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad: será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

Rogfast será el túnel submarino más extenso y profundo del mundo a 392 metros bajo el mar. Foto: Noticias Trabajo

En el corazón de los fiordos noruegos se está gestando una de las obras de ingeniería más ambiciosas del siglo XXI. Noruega avanza con la construcción del Rogfast, un túnel carretero submarino llamado a convertirse en el más largo y profundo del planeta, una infraestructura que promete transformar la conectividad del país escandinavo y marcar un antes y un después en el transporte europeo.

El túnel submarino más largo y profundo del mundo

Con 26,7 kilómetros de extensión y una profundidad máxima de 392 metros bajo el nivel del mar, el Rogfast atravesará el fiordo de Boknafjord para unir las localidades de Randaberg y Bokn. La obra permitirá eliminar la dependencia de los tradicionales ferris (hasta ahora indispensables para cruzar esta región) y reducirá de manera drástica los tiempos de viaje, fortaleciendo la integración entre las islas y el continente.

El túnel submarino Rogfast atravesará el fiordo de Boknafjord para unir las localidades de Randaberg y Bokn. Foto: Reddit

El túnel forma parte del ambicioso proyecto de la autopista E39, una ruta estratégica de más de 1.100 kilómetros que busca conectar el sur y el norte de Noruega sin interrupciones marítimas. Dentro de este plan, Rogfast aparece como la pieza más compleja y determinante. Gracias a sus dos tubos gemelos de circulación unidireccional, el trayecto que hoy demanda largos trasbordos se reducirá a apenas 35 minutos, con un impacto directo en el turismo, la logística y la vida cotidiana de miles de personas.

Una megaobra clave para la conectividad noruega

La magnitud del proyecto también se refleja en su costo: más de 20.600 millones de coronas noruegas (alrededor de 1.750 millones de euros). Aunque la iniciativa sufrió una pausa en 2019 debido a sobrecostos, las obras se retomaron en 2021 y desde entonces avanzan sin interrupciones. El objetivo es habilitar el tránsito en 2031, aunque la puesta en funcionamiento completa podría extenderse hasta 2033.

El objetivo es habilitar el tránsito en 2031, aunque la puesta en funcionamiento completa podría extenderse hasta 2033. Foto: Forbes España

Pero más allá de los números, lo que distingue al Rogfast es su complejidad técnica. La excavación se realiza en condiciones extremas, atravesando rocas de gneis y granito, intercaladas con fallas geológicas y materiales más inestables que obligan a reforzar constantemente las estructuras para prevenir filtraciones o derrumbes. El método elegido (perforación y voladura) implica un trabajo continuo: cada día, equipos robotizados realizan cientos de perforaciones que luego se cargan con explosivos. Tras cada detonación, los sistemas de ventilación eliminan los gases y permiten retirar los escombros para reiniciar el ciclo.

Innovación tecnológica y desafíos de ingeniería extremos

El proyecto incluye un sofisticado entramado de seguridad y conexión interna. Entre sus elementos destacados figura un intercambiador subterráneo ubicado a 250 metros de profundidad, que vinculará el túnel con la isla de Kvitsøy. A esto se suman pasos transversales cada 250 metros y avanzados sistemas de ventilación diseñados para garantizar la calidad del aire incluso en situaciones de emergencia. Se estima que, al finalizar la obra, se habrán extraído unos 10 millones de metros cúbicos de roca, material que ya se reutiliza en otras obras y en rellenos costeros, en línea con criterios de sostenibilidad.

Se estima que, al finalizar la obra de Rogfast, se habrán extraído unos 10 millones de metros cúbicos de roca. Foto: Eco Noticias

Otro de los aspectos que posiciona al Rogfast a la vanguardia global es su componente digital. La obra cuenta con la plataforma Tunneling Intelligence, desarrollada por la empresa Epiroc, que permite monitorear en tiempo real la posición de las máquinas en 3D, anticipar riesgos laborales y ajustar los planes de excavación sobre la marcha. Este sistema centraliza información clave, alarmas y protocolos, convirtiendo al túnel en un laboratorio en vivo de la digitalización aplicada a grandes infraestructuras.

Cuando finalmente se inaugure, el Rogfast no solo será un récord de ingeniería, sino también un símbolo de cómo la innovación y la planificación a largo plazo pueden redefinir el mapa de un país. Noruega, acostumbrada a convivir con una geografía tan imponente como desafiante, vuelve a demostrar que incluso los obstáculos naturales más complejos pueden convertirse en oportunidades.