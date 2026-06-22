Nuevo golpe deportivo para el club de Boedo: Gustavo Álvarez renunció como DT de San Lorenzo

Gustavo Álvarez renunció como DT de San Lorenzo Foto: REUTERS

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo, en una decisión que marca un nuevo golpe deportivo para el club de Boedo y obliga a la dirigencia a iniciar la búsqueda de un nuevo técnico.

Tras la salida de Álvarez, Walter Perazzo será el técnico interino del plantel profesional hasta que los dirigentes de la entidad azulgrana definan al reemplazante definitivo para afrontar la próxima etapa de la temporada.

La decisión se produjo pocas semanas después de que el técnico había sido respaldado por la nueva estructura del fútbol profesional del club, encabezada por Perazzo, Guillermo Franco y Martín Saric, quienes habían mantenido una reunión con el entrenador para analizar el futuro del proyecto.

Sin embargo, el escenario cambió y el ciclo de Álvarez llegó a su fin, en medio de un contexto institucional y deportivo sensible para San Lorenzo, que atraviesa una etapa de reorganización tras el cambio dirigencial.

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