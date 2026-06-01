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Empresario y admirador de Trump: quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que sorprendió en las elecciones de Colombia

El candidato de la ultraderecha colombiana Abelardo de la Espriella salió primero en las elecciones presidenciales colombianas y en segundo lugar se encontró el izquierdista Iván Cepeda. Ambos obtuvieron más del 40% de los votos y el primero se posiciona como el favorito.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 14:15
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Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia.
Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia. Foto: REUTERS
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El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio tras ser los más votados en las elecciones celebradas este domingo para suceder a Gustavo Petro.

En este sentido, el “outsider” ultraderechista Abelardo de la Espriella se posiciona como el favorito para el balotaje del 21 de junio. Con sus 47 años y un perfil de admirador de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, salió en primer puesto de las elecciones del domingo en Colombia.

Carlos Moreno, docente de la Universidad Pontificia Javeriana, afirmó que existe “una alta probabilidad” de que De la Espriella llegue al balotaje como el gran favorito.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

De la Espriella es un outsider de la política colombiana que refleja el perfil de Javier Milei ya que utilizó también su versión mediática para instalar su figura en la política nacional.

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Se hace llamar “El Tigre” y tiene como promesa de campaña el ataque directo a los numerosos grupos armados e irregulares que han provocado la mayor ola de violencia de la última década: guerrilleros, paramilitares y narcos.

Representa un discurso populista, descontracturado y hasta rupturista y desplazó así a la tradicional derecha que gobernó hasta hace cuatro años en forma ininterrumpida el país.

De la Espriella es un conocido admirador de políticos como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele en su forma de erradicación de las pandillas del país centroamericano, aunque presentó una amplia cadena de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Durante su carrera profesional como abogado fue polémico al defender al empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro y actualmente detenido en Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella, candidato a la presidencia de Colombia. Foto: REUTERS

Fue también abogado de David Murcia Guzmán, un empresario acusado de complotar una de las mayores estafas piramidales en la historia de Colombia.

Llegó a la fama gracias a sus apariciones mediáticas que profundizó con sus posiciones radicales como cuando llamó a asesinar a Maduro en un artículo periodístico.

Durante su campaña, De la Espriella prometió “milagros” y predijo inversiones de parte de Elon Musk. En campaña realizaba el saludo militar en línea de su postura de combatir a los grupos criminales y a los corruptos “con mano de hierro”.

Se presenta a sí mismo como un hombre de familia, antiabortista y contrario a la “ideología de género”, lo cual le sumó el apoyo de grupos católicos y conservadores.

Declara su gusto por la música ya que tiene dos discos grabados y se presenta como tenor. Tiene doble nacionalidad italiana, se declaraba ateo y hoy en día dice que recuperó la fe.

¿Por qué Abelardo de la Espriella es el favorito en el balotaje?

El candidato Cepeda esperaba ser victorioso por un amplio margen y conseguir el 50% necesario para ser el virtual ganador del balotaje pero terminó lejos de ese monto y perdió la elección.

Moreno afirmó: “Los votos de Paloma Valencia y los de Santiago Botero se irán con Abelardo de la Espriella”. Y Valencia, por su parte, declaró: “De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”.

Iván Cepeda, candidato a la presidencia de Colombia. Foto: REUTERS

Al haber obtenido el 6,92% de los sufragios, resulta importante este apoyo por parte de la candidata del Partido Centro Democrático, aquella derecha tradicional liderada por el expresidente Álvaro Uribe.

Botero, con su partido Romper el Sistema, alcanzó un 0,87%.

Ambos suman entonces casi 8 puntos y a De la Espriella le faltan un poco más de 6 puntos para llegar al 50% requerido para ganar en el balotaje.

“Los resultados ponen a De la Espriella en posición de favorito”, afirmó Yann Basset de la Universidad de Rosario de Bogotá para TN.

Moreno considera además que Cepeda podría sumar los votos de Roy Barreras, del progresista Partido Político La Fuerza, pero sacó apenas el 0,05% de los votos.

Elecciones en Colombia
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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