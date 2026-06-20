Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Asumirá la banca en Diputados que abandonará Adrián Ravier. Foto: Cuenta de Twitter de Marcelo Martín Matzkin

El actual subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Marcelo Martín Matzkin, dejará su cargo en el Ejecutivo para asumir como diputado nacional por La Libertad Avanza. El funcionario pampeano, alineado directamente con Patricia Bullrich, ocupará la banca que dejará vacante Adrián Ravier tras su designación como nuevo vocero presidencial, movimiento estratégico que le permitirá al sector de la exministra de Seguridad ganar terreno y ampliar su influencia en la construcción parlamentaria oficialista.

El organigrama de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación registrará una modificación significativa en los próximos días. La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial obligó a acelerar el esquema de corrimientos institucionales en la Cámara Baja. De esta manera, una vez que Ravier formalice su renuncia a la banca para asumir de lleno sus funciones en la Casa Rosada, su lugar será ocupado por Martín Matzkin, actual integrante de la estructura del Ministerio de Seguridad.

La incorporación del dirigente oriundo de La Pampa es leída dentro del oficialismo como un fortalecimiento del esquema de poder de Patricia Bullrich en el Poder Legislativo. Matzkin forma parte del equipo de máxima confianza de la ministra y desembarcó en el gobierno de Javier Milei bajo su ala política. Con este ascenso, el sector referenciado en la funcionaria nacional sumará una espada clave dentro del bloque oficialista en medio de un proceso de reconfiguración interna y de cara a los próximos debates en el Congreso.

Marcelo Martín Matzkin y Patricia Bullrich Foto: Cuenta de Twitter de Marcelo Martín Matzkin

El nuevo legislador posee una trayectoria de militancia y gestión pública que combina la experiencia técnica con un fuerte arraigo en el territorio del centro del país:

Abogado y perfil político: Matzkin tiene 52 años y proviene de una familia con tradición legislativa, siendo sobrino de Jorge Rubén Matzkin, recordado jefe de la bancada de diputados durante los años del menemismo.

Orígenes en el PRO: al igual que la ministra de Seguridad, el funcionario desarrolló su carrera política inicial en las filas del partido fundado por Mauricio Macri, antes de confluir en el armado de la coalición libertaria.

Recorrido en La Pampa: entre sus antecedentes en la función pública destaca su labor como juez de Faltas en la localidad pampeana de Catriló entre 2015 y 2017.

Gestión en áreas técnicas: durante la presidencia de Macri se desempeñó como representante del gobierno nacional en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra y, más tarde, en 2020, ocupó el cargo de síndico en Pampetrol, la empresa energética de su provincia, en representación de la oposición.

El pliego del funcionario estipula que completará el mandato correspondiente a la representación por la provincia de La Pampa hasta diciembre de 2029. Mientras se terminan de pulir los detalles administrativos de su asunción, en Casa Rosada consideran que su llegada al Congreso aportará previsibilidad y dinamismo a un bloque que busca consolidar mayorías operativas para blindar las reformas estructurales del Gobierno.

Javier Milei se presentará en la Fundación Faro junto al nuevo vocero Adrián Ravier y con la arenga de la militancia

El presidente Javier Milei encabezará un encuentro especial de la Fundación Faro el próximo martes 23 de junio, donde se mostrará por primera vez en un plano político junto a su vocero Adrián Ravier. El evento, que contará con la participación activa de los equipos técnicos de la fundación y de la agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, está diseñado como un fuerte acto de arenga institucional para relanzar la gestión y consolidar el despliegue del proyecto oficialista.

El Gobierno se prepara para una jornada de alta intensidad discursiva con el objetivo de marcar agenda y retomar la iniciativa pública. La presentación de Adrián Ravier al lado del presidente operará como el punto de partida para una nueva etapa en el esquema de comunicación de Casa Rosada , centrada en fortalecer el núcleo y dar un mensaje de firmeza institucional de cara a los próximos desafíos del país.

Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

Aunque la jura formal y la presentación institucional del nuevo vocero presidencial se concretarán en los salones de la Casa Rosada, su debut de cara a los equipos técnicos y cuadros militantes del espacio se reservó de forma estratégica para el evento de la fundación que conduce Agustín Laje. En la previa, los diferentes sectores que integran el oficialismo unificaron sus canales digitales para dar un efusivo mensaje de bienvenida al funcionario, coordinando una estrategia de difusión que cubrió las principales plataformas virtuales.