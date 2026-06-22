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Un rincón bonaerense donde los alfajores son protagonistas: el pueblito rural que invita a pasear y desconectar en familia

Ubicado a pocos kilómetros de Chacabuco, se consolidó como uno de los destinos emergentes de la provincia de Buenos Aires gracias a sus alfajores artesanales, su tranquilidad y una propuesta turística que combina gastronomía, historia y tradición rural en cada calle.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Rawson se convirtió en un destino turístico destacado por sus alfajores artesanales elaborados por emprendimientos familiares.
Rawson se convirtió en un destino turístico destacado por sus alfajores artesanales elaborados por emprendimientos familiares. Foto: Facebook / Alicia S Galante.
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La provincia de Buenos Aires ofrece una gran variedad de destinos ideales para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la tranquilidad del interior. Entre ellos, un pequeño pueblo del partido de Chacabuco logró destacarse por una propuesta que combina historia, tradición y gastronomía: los alfajores artesanales.

Se trata de Rawson, una localidad ubicada a menos de tres horas de la Ciudad de Buenos Aires que se convirtió en una parada obligatoria para los amantes de los dulces regionales. Con calles tranquilas, construcciones que conservan el encanto de otras épocas y una fuerte identidad comunitaria, este destino atrae cada vez a más visitantes durante todo el año.

A solo dos horas y media de Buenos Aires, el pueblo ofrece una combinación de gastronomía, historia y tranquilidad rural. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos.

La fama de Rawson creció gracias al trabajo de emprendedores locales que elaboran alfajores artesanales siguiendo recetas tradicionales transmitidas de generación en generación. Lejos de la producción industrial, los productos se distinguen por el uso de ingredientes seleccionados y por una elaboración que mantiene el espíritu casero.

Dónde queda Rawson y por qué se convirtió en un destino turístico

Rawson pertenece al partido de Chacabuco, en el noroeste bonaerense, y se encuentra a aproximadamente 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundado a fines del siglo XIX, conserva gran parte de la esencia de los pueblos rurales argentinos, donde la vida transcurre a un ritmo más pausado y el contacto entre vecinos sigue siendo una característica central.

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Los visitantes pueden degustar alfajores tradicionales y recorrer las calles de una localidad que conserva el encanto de fines del siglo XIX. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos.

En los últimos años, la localidad comenzó a ganar notoriedad gracias a la calidad de sus alfajores artesanales. Esta producción se transformó en una marca distintiva que impulsó el turismo y posicionó al pueblo como una alternativa para quienes buscan experiencias auténticas lejos de los circuitos más tradicionales.

Qué hacer en Rawson durante una escapada de fin de semana

La principal actividad para los visitantes es recorrer los distintos emprendimientos dedicados a la elaboración de alfajores artesanales. Allí es posible degustar variedades clásicas rellenas de dulce de leche, opciones cubiertas con chocolate y versiones innovadoras que incorporan ingredientes especiales.

Además de sus dulces regionales, Rawson atrae turistas con fiestas populares, desfiles tradicionalistas y propuestas culturales. Foto: Freepik

Sin embargo, la experiencia va mucho más allá de la gastronomía. Rawson invita a caminar sin apuro por sus calles, disfrutar de sus espacios verdes y conocer algunos de sus edificios históricos, que forman parte de la identidad local.

El pueblo también mantiene vivas sus tradiciones a través de festividades y encuentros culturales. Los desfiles tradicionalistas, las celebraciones populares y las actividades organizadas por instituciones de la comunidad suelen reunir a vecinos y turistas, ofreciendo una mirada cercana a las costumbres del interior bonaerense.

La localidad bonaerense gana cada vez más popularidad entre quienes buscan una escapada de fin de semana lejos del ritmo de la ciudad. Foto: Facebook / Conociendo Pueblos.

A esto se suma una variada propuesta gastronómica en restaurantes y almacenes de campo, donde se pueden degustar platos típicos de la cocina argentina. Empanadas, carnes asadas, pastas caseras y postres regionales complementan una experiencia ideal para quienes disfrutan del turismo gastronómico.

Cómo llegar a Rawson desde Buenos Aires

Llegar a Rawson desde la Ciudad de Buenos Aires demanda aproximadamente dos horas y media de viaje en auto. El recorrido más habitual consiste en tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta las cercanías de Chacabuco, desde donde se accede a la localidad a través de caminos provinciales.

Durante el trayecto, los viajeros pueden disfrutar de los paisajes característicos de la llanura pampeana, con extensos campos agrícolas y pequeños pueblos rurales que reflejan la esencia del interior bonaerense.

También existen servicios de transporte de larga distancia hasta Chacabuco, desde donde es posible completar el recorrido mediante opciones de transporte local.

Rawson demuestra que muchas veces los grandes atractivos turísticos se encuentran en los lugares más pequeños. Con una propuesta centrada en los alfajores artesanales, una rica tradición cultural y el encanto propio de los pueblos bonaerenses, esta localidad se consolida como una excelente opción para una escapada de fin de semana en cualquier época del año.

Para quienes buscan tranquilidad, gastronomía y contacto con las costumbres del interior, este rincón de la provincia de Buenos Aires ofrece una experiencia diferente que combina sabor, historia y hospitalidad.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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