Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia. Foto: REUTERS

Javier Milei celebró este domingo el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella en el balotaje presidencial en Colombia y afirmó que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad”.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, señaló el presidente argentino en su cuenta de la red social X y añadió: “Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia”.

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, sumó Milei.

El mensaje de Javier Milei por las elecciones en Colombia. Foto: Captura X

Y cerró: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”.

Aunque Milei evitó tomar postura en la previa a los comicios colombianos, se expresó luego de la primera vuelta, que dio al abogado de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise en primer lugar con un 43,74% de los votos por sobre el representante de la izquierda en el país, Cepeda, con el 40,90%.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, había escrito el mandatario argentino.

Y sumó: “De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.

Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda en el balotaje

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia al obtener 12.921.702 votos (49,65%), una estrecha ventaja de 248.310 (0,95 puntos porcentuales) sobre el izquierdista Iván Cepeda, según el 99,65% del conteo preliminar elaborado por la Registraduría Nacional.

Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, recibió 12.673.392 votos, equivalentes al 48,70%, indica el conteo preliminar.

Quién es Abelardo de la Espriella

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, un “outsider” en la carrera presidencial colombiana, mostró los colmillos del tigre en las elecciones de este domingo al contradecir las encuestas y ser el candidato más votado.

Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella, llamado “el Tigre” por sus seguidores, hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EEUU, o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

Su éxito empresarial lo convirtió en millonario y ahora busca repetirlo en su primera participación en política, en la que empezó de cero, para lo cual creó el movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria.

Abelardo De La Espriella, elecciones en Colombia. Foto: REUTERS

De la Espriella, de 47 años, propone hacer de Colombia “la patria milagro”, como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores. En su plan de gobierno hay un decálogo de “milagros” para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

Buena parte de su electorado procede de la feligresía de las iglesias católica y evangélica, que lo ven como un hombre de familia, contrario al aborto y a la que llama “ideología de género”. De todas maneras, últimamente se viralizaron en redes sociales videos de hace más de una década en los que se declaraba ateo y a los que responde que hace seis años recuperó la fe.

De la Espriella promete “combatir con mano de hierro a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales impunes y a todo aquel que pretenda seguir amenazando la existencia de Colombia”.

El éxito en los tribunales lo transformó en la marca De la Espriella Style, que define como “un espacio para celebrar la dolce vita, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión”. Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone, los sombreros Don Abelardo y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, chaquetas, corbatas y pañuelos de seda para quienes quieran imitar su imagen.

Está casado con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos y quien lo acompaña últimamente en algunos actos de campaña.