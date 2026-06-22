Cuánto voy a cobrar de aguinaldo en junio 2026: la guía definitiva para calcularlo en solo 3 pasos

Paso a paso: cómo calcular tu aguinaldo de junio 2026 en tres pasos

El pago del aguinaldo es uno de los momentos más esperados por los trabajadores argentinos. Durante junio 2026, millones de empleados en relación de dependencia recibirán la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), un ingreso extra que suele destinarse a gastos familiares, ahorro, consumo o cancelación de deudas.

Aunque las empresas son las encargadas de realizar la liquidación correspondiente, conocer el mecanismo de cálculo permite anticipar cuánto dinero debería cobrarse y detectar posibles errores en el recibo de sueldo. A continuación, el paso a paso para calcular el aguinaldo de junio de manera sencilla.

Conocer la fórmula del Sueldo Anual Complementario permite estimar el monto a cobrar y verificar que la liquidación sea correcta. Foto: iProfesional

Qué es el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC)

El aguinaldo, oficialmente denominado Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral establecido por la legislación argentina para los trabajadores en relación de dependencia.

Se abona en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. Cada una equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre correspondiente.

Para la primera cuota de 2026 se toman en cuenta los salarios percibidos entre enero y junio. En la segunda cuota, que se paga a fin de año, se consideran los ingresos obtenidos entre julio y diciembre.

Dentro de la base de cálculo se incluyen conceptos remunerativos como horas extras, comisiones, premios por productividad, presentismo y adicionales salariales. En cambio, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como asignaciones familiares, viáticos no remunerativos y determinados beneficios sociales.

Los trabajadores que no completaron el semestre deben calcular el aguinaldo de manera proporcional según los días efectivamente trabajados.

Paso a paso: cómo calcular tu aguinaldo de junio 2026 en tres pasos

1. Identificar el mejor sueldo del semestre

El primer paso consiste en revisar los recibos de sueldo de enero a junio y detectar cuál fue el salario bruto más alto percibido durante ese período.

Muchos trabajadores creen erróneamente que el aguinaldo se calcula sobre el último sueldo cobrado o sobre un promedio de salarios, pero la ley establece que debe tomarse la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre.

2. Verificar si trabajaste todo el semestre

Si el trabajador prestó servicios durante los seis meses completos, el cálculo es directo.

Sin embargo, cuando hubo un ingreso reciente a la empresa, licencias determinadas o períodos que no generaron remuneración, el aguinaldo debe liquidarse proporcionalmente según los días efectivamente trabajados.

El semestre se considera de 180 días, por lo que cualquier interrupción puede modificar el monto final.

3. Aplicar la fórmula correspondiente

Para quienes trabajaron todo el semestre, la cuenta es sencilla:

Aguinaldo = 50% del mejor sueldo bruto del semestre

Por ejemplo, si la mayor remuneración entre enero y junio fue de $1.200.000, el aguinaldo bruto será de $600.000.

En cambio, para quienes deben cobrarlo de manera proporcional, la fórmula es:

(Mejor sueldo del semestre ÷ 180) × días trabajados

Supongamos que el mejor salario fue de $800.000 y se trabajaron 110 días durante el semestre:

$800.000 ÷ 180 = $4.444,44

$4.444,44 × 110 = $488.888

En ese caso, el aguinaldo bruto sería de aproximadamente $488.888.

El monto final del SAC está sujeto a descuentos obligatorios, por lo que el importe neto puede diferir del cálculo inicial. Foto: NA.

Es importante tener en cuenta que el resultado obtenido mediante estas fórmulas corresponde al monto bruto.

Sobre esa cifra se realizan los descuentos obligatorios establecidos por ley, entre ellos:

11% de aporte jubilatorio.

3% para obra social.

3% para PAMI.

Aportes sindicales, cuando correspondan.

Luego de descontar esos conceptos se obtiene el monto neto, es decir, el dinero que finalmente se acreditará en la cuenta bancaria del trabajador.

Conocer este mecanismo permite llegar al cobro del aguinaldo con una estimación bastante precisa y verificar que la liquidación realizada por la empresa sea correcta.