Plata para las cajas y obras del Procrear: el trasfondo del encuentro entre Santilli y el gobernadro de La Pampa en la Casa Rosada

El jefe de Gabinete se reunión con el gobernador de La Pampa en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

La Casa Rosada pisa el acelerador a fondo para consolidar su armado político y asegurar gobernabilidad en el Congreso. En una semana caracterizada por un marcado incremento en los giros de fondos de la Nación hacia las arcas provinciales, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió este viernes 17 de julio al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

La reunión no fue un hecho aislado: representó la cuarta cumbre bilateral que Santilli mantuvo con un mandatario provincial en menos de siete días tras haberse reunido con Claudio Poggi (San Luis), Raúl Jalil (Catamarca) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). El objetivo de máxima de la jefatura de Gabinete es destrabar el respaldo de los bloques federales a la agenda legislativa del oficialismo, con dos prioridades absolutas: la reforma electoral y la eliminación de las PASO.

Fondos previsionales y el PROCREAR en el centro de la escena

Según se informó de manera oficial, la mesa de trabajo entre Santilli y Ziliotto arrojó avances concretos en materia de financiamiento de la Caja Previsional pampeana y las condiciones para el traspaso de las obras del programa PROCREAR a la órbita de la provincia.

La resolución de los fondos para las jubilaciones locales estuvo sintonizada con el DNU 594 que el presidente Javier Milei firmó este jueves 16. Dicha norma modificó el Presupuesto 2026 y dispuso las siguientes medidas financieras clave:

Inyección a las cajas provinciales: se dispuso un aumento de $286.580 millones en las transferencias que la ANSES realiza a las cajas previsionales de las provincias que no fueron transferidas al sistema nacional. Con este refuerzo, el crédito total trepó a los $409.343 millones .

Otras partidas del DNU: el decreto también contempló un fuerte refuerzo de fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), partidas para salarios de las universidades nacionales y asignaciones para el pago de la deuda externa.

La sintonía política de Santilli con el esquema federal de gobernadores también tuvo una fuerte puesta en escena durante la apertura de la 138ª Exposición de La Rural en Palermo. Allí, el jefe de Gabinete compartió el palco del Encuentro Federal con siete mandatarios provinciales y la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio.

Por otra parte, la ingeniería para el manejo de la billetera federal sumó un cambio de organigrama esta semana. Formalmente se delegó en la Vicejefatura de Gabinete del Interior -comandada por Gustavo Coria- el manejo discrecional de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN), la principal herramienta de auxilio financiero para emergencias provinciales.

Según datos de la consultora Politikón Chaco, entre enero y junio la Nación ya repartió $121.000 millones en concepto de ATN. A esto se suma el fuerte gesto de la Casa Rosada del pasado lunes 13, cuando se formalizó un anticipo financiero de $400.000 millones hacia la provincia de Córdoba, gobernada por Martín Llaryora.

El jefe de Gabinete abrió la Exposición Rural de Palermo- Foto: Informe Norte Noticias

La negociación del Gobierno en el Congreso: la obra pública como moneda de cambio

Pese a la seguidilla de reuniones y las fotos de sintonía, cerca de varios de los gobernadores que dialogan con el Ejecutivo admiten por lo bajo que los votos para modificar el sistema político y borrar las PASO todavía no están garantizados. La postura de los mandatarios provinciales es unánime antes de levantar la mano en el recinto: exigen que el Gobierno responda de manera efectiva a los reclamos pendientes del interior, colocando el financiamiento y la reactivación de la obra pública paralizada en lo más alto de la lista de condiciones para sellar el acuerdo.