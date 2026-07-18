Quién es Alessio Casimirri, el exmiembro de las Brigadas Rojas por el que Nicaragua e Italia rompieron relaciones

Alessio Casimirri no será extraditado según informó Nicaragua. Foto: La Stampa

Italia. 1978. Aldo Moro era presidente del Partido Demócrata Cristiano (DC) y una de las figuras políticas más importantes del país europeo. Había sido primer ministro en cinco ocasiones a partir de 1963 y hasta 1976. Sin embargo, el 16 de marzo de 1978, el abogado recibido en la Universidad de Bari, fue secuestrado mientras caminaba por la calle Via Fani. Se dirigía al Parlamento italiano. En ese lugar, fue emboscado y atacado por un comando de las Brigadas Rojas, una organización terrorista fundada en 1970 e integrada por Alessio Casimirri.

Los agresores asesinaron a los cinco efectivos de seguridad de Moro, se lo llevaron en un vehículo Fiat 132 azul y escaparon solo unos pocos minutos después. A casi dos meses del secuestro, el 9 de mayo de 1978, el cuerpo de Aldo Moro apareció dentro del baúl de un Renault 4 estacionado sobre la calle Vía Caetani, ubicada en el centro de Roma.

Alessio Casimirri vive en Nicaragua. Foto: Wikimedia Commons

La Justicia italiana investigó el hecho y concluyó que uno de los participantes tanto del secuestro como del asesinato del presidente del Partido Demócrata Cristiano (DC) había sido Alessio Casimirri, un hombre que en ese momento tenía 27 años y que venía militando en diferentes organizaciones extremistas.

En los años siguientes, Casimirri logró evadir a las autoridades italianas con documentación falsa. De hecho, permaneció prófugo hasta 1982, año en el que finalmente huyó de su país natal. Poco tiempo después, Alessio Casimirri consiguió asilo en Nicaragua, donde reside actualmente.

Por qué Nicaragua rompió relaciones diplomáticas con Italia

Esta semana, través de un comunicado, el Gobierno de Nicaragua confirmó que rompió relaciones diplomáticas con Italia por la situación de exmiembro de las Brigadas Rojas. En el escrito, los representantes del país caribeño sostienen que no extraditarán a Casimirri como solicitaron desde Roma en reiteradas ocasiones.

Aldo Moro, asesinado por las Brigadas Rojas. Foto: Wikimedia Commons

El origen del conflicto: las fuertes declaraciones del canciller italiano Antonio Tajani en Madrid

El posicionamiento del gobierno de Nicaragua no cayó para nada bien en Italia. De hecho, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, criticó severamente que el país caribeño continúe siendo el refugio de Alessio Casimirri teniendo en cuenta su historial delictivo.

Hace solo unas semanas, además, Antonio Tajani estuvo presente en un encuentro del Partido Popular Europeo (PPE) y aprovechó esa ocasión no solo para recordar el legado de Aldo Moro sino que, además, reiteró el pedido a Nicaragua para que acepte la extradición de Casimirri cuanto antes.

“Nicaragua sigue dando refugio y protección a Alessio Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato de Aldo Moro, exprimer ministro italiano”, expresó el funcionario según detalló la agencia de noticias EFE.

Quién es Alessio Casimirri y de qué se lo acusa en Italia

Alessio Casimirri nació en Roma en agosto de 1951, siendo hijo de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy joven, se involucró en partidos extremistas hasta que, a mediados de los años 70, llegó a las Brigadas Rojas, una organización que llevó a cabo diversos ataques terroristas en esta época.

Alessio Casimirri estuvo prófugo en Italia por cuatro años. Foto: Wikimedia Commons

Tras el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, el hombre permaneció prófugo por casi cuatro años. Nunca fue detenido por las autoridades italianas.

Sin embargo, en la década del 80, la Justicia italiana llevó a juicio a Casimirri y lo condenó en rebeldía (por su ausencia) a prisión perpetua por los delitos de “homicidio, secuestro y otros delitos vinculados con el ataque de Via Fani de 1978″.

La participación de Casimirri en el secuestro y asesinato del ex primer ministro Aldo Moro

Pese a que no se encontraba en el país, el Tribunal de Justicia italiano concluyó que Alessio Casimirri participó activamente de aquella emboscada en Via Fani que terminó con la vida de cinco agentes de seguridad y el secuestro de Moro. La organización mantuvo en cautiverio al político 55 días hasta que decidieron asesinarlo.

Alessio Casimirri, nacido en agosto de 1951 en Roma, Italia. Foto: Wikimedia Commons

Para la Justicia, además, Casimirri es responsable de otros ataques terroristas y homicidios. Las autoridades lo calificaron como un símbolo de la “impunidad”.

La postura del Gobierno de Nicaragua frente a la entrega de Casimirri

Para el gobierno de Nicaragua no es posible extraditar a Alessio Casimirri. En su comunicado oficial explicaron que el hombre es ciudadano nicaragüense desde finales de los años 80. Indicaron, en tanto, que la legislación no permite la extradición del país de una persona de su propia nacionalidad.

Brigadas Rojas: el prontuario del grupo terrorista detrás de los ataques

Brigadas Rojas funcionó activamente hasta 1988. No solo se le atribuye el secuestro y homicidio de Aldo Moro, la Justicia italiana también hace responsable a la organización terrorista del secuestro del empresario Idalgo Macchiarini en 1972. También de los siguientes asesinatos:

Homicidio del fiscal Francesco Coco y sus dos guardias de seguridad en 1976.

Homicidio del gremialista Guido Rossa en 1979.

James Lee Dozier de la OTAN fue secuestrado por las Brigadas Rojas en 1981. Foto: Wikimedia Commons

Asimismo, también se le atribuyó a las Brigadas Rojas el secuestro del secretario general de la OTAN, James Lee Dozier, en 1981.