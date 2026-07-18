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“Las Malvinas son argentinas”: la histórica postal de los jugadores de la Selección Argentina que interpeló a todos

Posterior al triunfo frente a Inglaterra, los futbolistas desplegaron la bandera que había llevado un hincha a la cancha e inmortalizaron el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas

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El hecho emotivo se dio posterior al triunfo ante Inglaterra que catapultó a la Selección Argentina a la final.
El hecho emotivo se dio posterior al triunfo ante Inglaterra que catapultó a la Selección Argentina a la final. Foto: Canal 26
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Los jugadores de la Selección Argentina desplegaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”. Todo comenzó con un hincha que la había llevado a la cancha y llegó a los futbolistas, quienes interpelaron a muchas personas en el incansable reclamo de soberanía.

El trasfondo del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 estuvo atravesado por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Si bien los futbolistas y el propio Scaloni le bajaron el tono a la previa del cotejo y lo limitaron “solo a un partido de fútbol”, la emoción en el himno y lo que pasó después al desplegar la bandera para inmortalizar el reclamo emocionó a todos y tuvo presente el histórico reclamo.

Video: Canal 26.

Locura por la Scaloneta: ya venden remeras con la bandera de Malvinas que levantó la Selección ante Inglaterra

La histórica postal que los jugadores de la Selección dejaron para la eternidad en el césped del Mercedes Benz Stadium de Atlanta ya se puede lucir en indumentaria. Integrantes de la Scaloneta recibieron una bandera con la insignia “Las Malvinas son argentinas” y la desplegaron frente al arco tras la histórica victoria ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

Y, como era de esperar, el ingenio popular no se iba a perder esta oportunidad: diferentes marcas de indumentaria nacional sacaron a la venta remeras blancas con la leyenda en el pecho que resonó en todo el mundo. La respuesta de los hinchas no tardó en llegar: miles de usuarios de redes sociales colmaron de mensajes para pedir precios y consultar por disponibildad de talles y entregas.

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