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Cuánto cobran los camioneros: de cuánto es el sueldo básico en julio 2026 tras el nuevo acuerdo

La paritaria de camioneros se resolvió de manera exitosa con un acuerdo que incluye un bono extraordinario no remunerativo. Todas las cifras.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La paritaria de camioneros resolvió con éxito aumentos en el salario básico de los trabajadores.
La paritaria de camioneros resolvió con éxito aumentos en el salario básico de los trabajadores. Foto: El Diario AR
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En julio la Federación Nacional de de Trabajadores Camioneros (FNTA) confirmó la resolución con éxito del acuerdo de paritaria (CCT 40/89) para los trabajadores que desarrollan estas actividades. El gremio logró definir con los empresarios del sector -englobados en ADEEAC, FAETYL y CATAC- un nuevo monto para los sueldos básicos de julio y agosto de 2026. Las autoridades, en tanto, aseguraron que el acta fue presentada ante la Secretaría de Trabajo para que se haga efectiva.

De esta manera, el pacto salarial firmado entre el sindicato y las compañías dispuso que se sume el monto de $27.258 al haber básico de los trabajadores de la primera categoría. Cabe señalar que el aumento rige desde julio de 2026.

El incremento dispuesto este mes responde a un acuerdo de revisión de marzo de 2026. El documento sostenía que las cámaras empresarias deberían dar a los trabajadores un incremento del 10,1% en seis tramos.

Camioneros autoconvocados
El acuerdo salarial suma, además, un bono extraordinario.

Además, del aumento en el salario básico de los trabajadores, la Federación de Camioneros logró un bono extraordinario no remunerativo de $30.000 a cobrar a iniciar de julio.

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Cuánto cobran los camioneros en Argentina con el nuevo acuerdo salarial

Los aumentos acordados por el gremio y los empresarios son para julio y agosto para todos los conductores que se desempeñan en la actividad.

  • Chofer con firma: en julio cobran $1.223.953,00
  • Conductor de camión blindado: en julio cobran $1.139.645,55 en julio y en agosto $1.156.740,23.
  • Primera categoría: en julio cobran $1.060.010,29 en julio y en agosto $1.075.910,44.
  • Segunda categoría: en julio cobran $1.041.120,50 y en agosto $1.056.737,31.
  • Tercera categoría: en julio cobran $1.022.211,59 y en agosto $1.037.544,76.
  • Peón: en julio cobran $968.120,14 en julio y en agosto $982.641,94.
Camioneros: incremento salarial
El chofer de primera categoría cobrará en agosto $1.075.910,44. Foto: La Capital

Cuánto cobran los empleados de servicio doméstico

En julio de 2026 también se confirmó un aumento del 1,4% para los empleados que prestan servicio doméstico en casas particulares. Gracias a este incremento se modificaron las escalas salariales del personal que desempeña estas tareas.

Para aquellos empleados con retiro, el salario básico por hora pasó a ser de $3733,72. En tanto, para los y las empleadas domésticas sin retiro, el básico quedó en $3996,45.

Asimismo, se informaron los valores para aquellos que cobran de manera mensual. El salario para empleados de servicio doméstico sin retiro se fijó en $458.053,22. Por otro lado, para el personal sin retiro, el haber mensual quedó en $505.302,76.

SueldosCamioneros
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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