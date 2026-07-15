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“¿Qué te pasó?“: el impactante video de un jugador de fútbol que recibió un tiro en medio de un partido

El hecho ocurrió este lunes en una cancha de fútbol ubicada sobre la Ruta Provincial 22 en Río Negro. Investigan desde dónde provino el disparo.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Un adolescente recibió un disparo en pleno partido de fútbol en Río Negro.
Un adolescente recibió un disparo en pleno partido de fútbol en Río Negro. Foto: Canal 26
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Este lunes por la noche un grupo de adolescentes se reunió en una cancha de General Roca, provincia de Río Negro, para disputar un partido de fútbol entre amigos como suelen hacer frecuentemente. Sin embargo, lo que debía ser una jornada tranquila terminó con uno de ellos teniendo que ser atendido por una ambulancia de emergencia. Es que a mitad del encuentro, el jugador menor de edad recibió un disparo en la pierna y tuvo que salir del campo de inmediato.

Una cámara de seguridad dispuesta en el área de juego permite ver toda la secuencia. El partido transita de manera normal hasta que se escucha una fuerte detonación y la instantánea queja de la víctima. En la filmación, se observa que el joven se mira la pierna y se toca para ver qué es lo que había ocurrido. Mientras que uno de los compañeros exclama “¿qué pasó?“, el jugador afectado se va del lugar rengueando.

Un adolescente recibió un tiro en pleno partido de fútbol.

La investigación por el disparo que recibió un jugador de fútbol

Una vez que el adolescente fue atendido por médicos que llegaron de urgencia al lugar, sus amigos y familiares realizaron una denuncia en la Comisaría 48 de General Roca. De esta manera, se inició una causa para determinar desde dónde pudo haber provenido ese disparo y dar con el responsable. Asimismo, la Policía confirmó que el disparo contra el menor de edad fue realizado con una pistola de aire comprimido.

Intervienen en la investigación, además, el Ministerio Público Fiscal y Brigada de Investigaciones de la provincia de Río Negro.

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Las autoridades judiciales, en este momento, pusieron el foco en un vecino de la zona con el objetivo de esclarecer si efectivamente el disparo vino desde el exterior del predio que se encuentra sobre la Ruta Provincial 22 en la calle Damas Patricias.

Disparo de joven en Río Negro
El menor de edad tuvo que ser atendido por médicos en el lugar. Foto: Captura Canal 26

De acuerdo a la declaración del personal que trabaja en la cancha, este sujeto -cuya identidad no se ha dado a conocer públicamente- ya ha sido visto insultando a los jugadores y a diversas personas que acuden al complejo por eventos o encuentros deportivos. Además, el propio espacio recibió denuncias por “ruidos molestos”, aunque desde la dirección del lugar admitieron que “siempre se realizaron celebraciones y festivales en los horarios permitidos y no fuera de los mismos”.

En cuanto al joven, se supo que se encuentra en buen estado de salud y recuperándose de la herida que sufrió en su pierna derecha.

FútbolRío NegroAdolescente
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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