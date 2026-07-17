Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de interferir en las elecciones de Estados Unidos desde 2020

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: via REUTERS

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la desclasificación y publicación inmediata de documentos de inteligencia que, según afirmó, contienen información “crítica” sobre presuntas operaciones de China para interferir en las elecciones estadounidenses desde 2020.

Durante un discurso dirigido a la nación, el mandatario sostuvo que los archivos revelan graves vulnerabilidades en la infraestructura electoral del país y apuntan directamente a la República Popular China como responsable de una amplia campaña de ataques informáticos y obtención ilegal de datos de votantes.

Trump aseguró que la información demuestra que el sistema electoral de Estados Unidos estuvo “peligrosamente expuesto” a ciberataques, explotación de información e interferencia extranjera en niveles que calificó como “inimaginables”.

Trump acusa a China de su derrota en las elecciones 2020.

Trump vuelve a cuestionar las elecciones de 2020

El anuncio vuelve a colocar en el centro del debate las denuncias que Trump mantiene desde hace años sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por el entonces candidato demócrata Joe Biden.

De acuerdo con el mandatario, la documentación de inteligencia respalda sus afirmaciones de que existieron operaciones extranjeras destinadas a comprometer la seguridad del proceso electoral estadounidense.

Uno de los puntos más impactantes de su declaración fue la acusación de que China habría obtenido de forma ilícita alrededor de 220 millones de registros de votantes estadounidenses, lo que describió como “la mayor filtración de datos electorales de la historia”.

Joe Biden le ganó las elecciones a Trump en el 2020. Foto: NA.

La acusación contra China

Según explicó Trump, la presunta operación china habría comenzado durante el ciclo electoral de 2020 y representó un riesgo sin precedentes para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El presidente afirmó que la pérdida de esa enorme cantidad de información constituye una “pesadilla para la seguridad electoral” y justificó la decisión de levantar el secreto sobre los documentos de inteligencia.

Trump sostuvo además que la documentación permitirá a legisladores, organismos de control y agencias de seguridad revisar con mayor profundidad los mecanismos que, según su versión, habrían sido utilizados para vulnerar la infraestructura electoral estadounidense. En su discurso, insistió en que la protección de los sistemas informáticos vinculados a las elecciones debe convertirse en una prioridad estratégica para evitar futuras interferencias extranjeras.

Hasta el momento, la Casa Blanca no difundió públicamente el contenido completo de los archivos desclasificados ni presentó pruebas adicionales que respalden las acusaciones realizadas por Trump. Tampoco se conoció una respuesta oficial por parte del Gobierno chino.

Especialistas consideran que la publicación de estos documentos podría derivar en nuevas investigaciones por parte del Congreso y de los organismos de inteligencia, que deberán analizar si la información contiene evidencia suficiente para respaldar las denuncias del mandatario. También podría incrementar las tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín, una relación que ya atraviesa desacuerdos en materia comercial, tecnológica, militar y geopolítica.

El debate por la supuesta injerencia de China en EE.UU.

La revelación llega en un momento especialmente sensible para la política estadounidense, con el debate sobre la seguridad electoral nuevamente instalado en la agenda pública. Además, podría impulsar nuevas iniciativas para reforzar la protección de las bases de datos de votantes, fortalecer la ciberseguridad de los estados y revisar los protocolos de respuesta frente a posibles ataques informáticos provenientes del exterior.

La publicación de esta información promete reavivar el debate político en Estados Unidos sobre la seguridad electoral, la ciberseguridad y la influencia de potencias extranjeras en los procesos democráticos, en un contexto de fuerte polarización política y creciente tensión entre Washington y Pekín.