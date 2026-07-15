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Césped, una camiseta firmada por Messi y hasta la pelota de la final se subastarán: el negocio VIP del Mundial 2026

La subasta es de la casa Christie’s en alianza con Global Citizen y busca recaudar 100 millones de dólares para el Fondo Educativo de la FIFA.

Martín Campos Witzel
Por Martín Campos Witzel
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Una camiseta de Argentina firmada por Lionel Messi es parte de la subasta de Christie por el Mundial 2026.
Una camiseta de Argentina firmada por Lionel Messi es parte de la subasta de Christie por el Mundial 2026. Foto: REUTERS
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El mundo del fútbol se asoma este domingo a una final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey que, más allá de lo estrictamente deportivo, está rompiendo con todas las tradiciones históricas y culturales que envuelven a la Copa del Mundo. Estamos presenciando cómo el mayor espectáculo del planeta muta aceleradamente hacia una lógica de comercialización donde se compran y venden pedazos de historia antes, incluso, de que esa historia verdaderamente suceda.

El ejemplo más evidente de esta nueva era es la subasta anunciada por la prestigiosa casa Christie’s en alianza con Global Citizen, que abrirá sus ofertas de manera online entre el 22 y el 29 de julio. Titulada “One Goal”, la iniciativa tiene un fin benéfico indudable: recaudar 100 millones de dólares para el Fondo Educativo de la FIFA, con el objetivo de expandir la escolaridad y el acceso al deporte en comunidades vulnerables de 200 países.

Con 20 lotes que arrancan en una insólita oferta inicial de 100 dólares, bajo el martillo pasarán piezas invaluables: el mismísimo balón oficial con el que se jugará la final, una camiseta de la Selección Argentina autografiada por Lionel Messi, y remeras firmadas por el equipo de Estados Unidos y el mexicano Santiago Gimenez.

Subasta en Christie's de objetos del Mundial 2026.

Julien Pradels, presidente de Christie’s Americas, no ocultó el entusiasmo comercial detrás de la movida: “No hay historia global más grande que la Copa del Mundo de la FIFA y no hay mejor casa de subastas para contar historias que Christie’s”, aseguró, remarcando que esta venta introducirá a los aficionados al “apasionante mundo de las subastas”.

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La gloria deportiva, vendida por adelantado

¿Cuál es el problema de fondo en todo esto? Que estamos subastando la gloria por adelantado. En la historia del deporte, el valor incalculable de un objeto siempre radicó en la épica del momento consumado. Uno pagaba fortunas por la camiseta que usó Diego Maradona contra los ingleses en el 86 porque el hecho ya era leyenda, porque ya sabíamos el peso de lo que había ocurrido con esa tela transpirada.

Hoy, en cambio, la FIFA cambió la lógica. En su tienda oficial están vendiendo parcelas del césped de la final a un valor exacto de 450 dólares la pieza (confirmando el rango de 400 a 600 dólares que se especulaba previamente).

Una pelota de la Copa Mundial firmado por el jugador mexicano Santiago Giménez junto con una camiseta firmada de Estados Unidos en exhibición en la casa de subastas Christie's. Foto: REUTERS

Miles de fanáticos ya compraron a ciegas estos fragmentos —del tamaño de una pelota de béisbol y enmarcados en un acrílico premium con un puerto USB— asumiendo el riesgo financiero antes de saber siquiera quién iba a pisarlos. La gente desembolsó ese dinero sin saber si la final iba a ser el esperado choque de potencias o un sorpresivo cruce entre Marruecos y Costa de Marfil.

Es el triunfo definitivo de la especulación financiera por sobre la mística deportiva, en un evento VIP donde las entradas regulares para el domingo treparon hasta los 32.970 dólares y los tickets de hospitalidad rozan los 34.500 dólares.

El Super Bowl del “soccer”

A esta mercantilización prematura se le suma una segunda polémica que crispa los nervios del hincha tradicional: la intervención cultural sobre la esencia misma del juego. Por primera vez en la historia de los mundiales, la final tendrá un “halftime show” (show de medio tiempo) de 11 minutos al mejor estilo del Super Bowl estadounidense.

Una pelota de fútbol de la Copa Mundial 2026 firmada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en exhibición en la casa de subastas Christie's. Foto: REUTERS
La coordinadora sénior de ventas de las colecciones de Cultura Pop y Privadas e Icónicas posa con balones de fútbol de la Copa Mundial firmados en la casa de subastas Christie's. Foto: REUTERS

La megaproducción incluirá a figuras como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, la dirección de Chris Martin de Coldplay, y hasta personajes de The Muppets y Sesame Street. Para la subasta, la maquinaria comercial no dejó nada al azar: se rematarán los atuendos que Shakira usará en este show y en su videoclip oficial “Dai Dai”, además de un balón con los nombres de todos los artistas escritos a mano por el líder de Coldplay, y otro firmado por Gianni Infantino, el brasileño Kaká y la propia cantante colombiana.

Mientras los anfitriones se defienden argumentando que es su derecho compartir sus temas identitarios en su propia casa, el resto del planeta —el que llama a este deporte “fútbol” y no “soccer”— lo percibe como una intrusión plástica. Es una dinámica completamente ajena que altera el sagrado ritmo de una final e incluso, para los más cabuleros, coquetea peligrosamente con mufar el evento.

La final del domingo promete ser inolvidable, de eso no hay dudas. Pero también será recordada como el día en que la historia del Mundial empezó a cotizar en bolsa y a venderse en cajas de acrílico antes de que empezara a rodar la pelota.

Mundial 2026SubastaFútbol
Martín Campos Witzel
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