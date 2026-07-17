La reacción en el Gobierno tras el revés en el Senado: los cambios en la estrategia legislativa que planea Milei

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

Un nuevo revés en el Senado habría generado revuelo en la Casa Rosada y el propio Javier Milei analiza un cambio de estrategia legislativa para cerrar el año con la mayor cantidad de reformas aprobadas.

Tras una mirada opuesta, ahora desde Balcarce 50 consideran negativo la ola de proyectos que se acumularon en la Cámara Alta.

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Aún sin tratamiento, se encuentran la reforma política, Propiedad Privada, Hojarasca, Zonas Frías, Etiquetado Frontal, Salud Mental y otros expedientes que el oficialismo quiere mover en el segundo semestre.

La mesa política analiza mover la actividad a Diputados. De esta forma, los cambios en Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas que Milei quiere convertir en ejes de gestión y de campaña se llevarán a cabo en la Cámara Baja.

Carta Orgánica del Banco Central. Foto: X

Por último, también admiten que es necesario revisar el manejo político en el Senado. Hay fastidio por los múltiples borradores, cambios de último momento, tensiones con aliados y una discusión pública con la vicepresidenta que expuso la fragilidad del esquema parlamentario oficialista.

¿Qué paso en el Senado?

La Libertad Avanza debió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Sesión en el Senado Foto: Noticias Argentinas

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1000 héctareas.

Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría.

Federico Sturzenegger. Foto: NA

En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el Gobierno Nacional.

Estos cambios en el capítulo sobre tierras tampoco conformaban a los aliados porque se mantenían la oposición al proyecto de los radicales.

Senado. Foto: X @wadodecorrido

Ahora el Gobierno tendrá plazo hasta agosto para buscar acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego.

El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el quórum, algo que logró con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.