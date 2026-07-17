Giro en el comercio global: el gigante marítimo que destronó a Reino Unido y consolida sus conexiones con América Latina

Shanghái alcanzó por primera vez el segundo lugar entre los principales centros marítimos del mundo. Foto: Unsplash.

Shanghái alcanzó por primera vez el segundo lugar entre los principales centros marítimos del mundo, impulsada por el crecimiento de su puerto, la expansión de su industria naval y el fortalecimiento de sus vínculos comerciales con América Latina a través de corredores estratégicos como Chancay.

Por primera vez: Shanghái supera a Londres en el ranking de centros marítimos mundiales

Esta ciudad china alcanzó un hito histórico al ubicarse por primera vez en el segundo puesto del Índice de Desarrollo del Centro Internacional de Transporte Marítimo (ISCDI), elaborado por Xinhua y Baltic Exchange. Con este avance, Shanghái desplazó a Londres al tercer lugar y quedó únicamente por detrás de Singapur, mientras que Hong Kong mantuvo la cuarta posición.

Shanghái alcanzó por primera vez el segundo lugar entre los principales centros marítimos del mundo. Foto: Unsplash

El índice mide la competitividad de los principales centros marítimos del planeta y asigna un peso del 80% a los servicios marítimos y al entorno empresarial, mientras que el 20% restante corresponde a la infraestructura portuaria. El ascenso de Shanghái refleja la consolidación de un ecosistema que combina transporte marítimo, servicios financieros, seguros, arbitraje internacional y construcción naval.

Además, el puerto de Shanghái continúa siendo el mayor del mundo en movimiento de contenedores. Durante el último año movilizó 55,06 millones de TEU (contenedores de 20 pies), marcando un nuevo récord y extendiendo a 16 años consecutivos su liderazgo mundial.

El impacto directo de la nueva alianza marítima en los puertos de América Latina

El crecimiento del puerto de Shanghái también tiene consecuencias directas para América Latina. La puesta en marcha del puerto de Chancay, en Perú, consolidó un corredor marítimo que conecta de manera directa la costa del Pacífico sudamericano con China.

Gracias a esta ruta, el tiempo de navegación entre Chancay y Shanghái pasó de alrededor de 40 días a apenas 23, reduciendo significativamente los costos logísticos y mejorando la competitividad de las exportaciones latinoamericanas hacia el mercado asiático.

Esta mayor integración fortalece el comercio regional y posiciona a varios puertos sudamericanos como actores clave dentro de las cadenas globales de suministro, especialmente para los productos agroindustriales y minerales.

Arándanos y paltas: los principales productos que viajan desde Sudamérica hacia Pekín

El intercambio comercial entre Perú y China continúa creciendo impulsado por las exportaciones de minerales, productos pesqueros y alimentos.

Entre los bienes agrícolas con mayor demanda se destacan los arándanos y las paltas, que representan una parte importante de los envíos realizados desde Chancay hacia Pekín. Se estima que cerca del 70% del valor de las exportaciones que salen por este puerto tienen como destino el mercado chino.

En sentido inverso, China exporta principalmente maquinaria industrial, equipos de transporte y productos tecnológicos, fortaleciendo una relación comercial cada vez más equilibrada y diversificada.

La isla de Changxing: el nuevo polo de fabricación de equipos marinos de alta gama

El ascenso de Shanghái no depende únicamente de su actividad portuaria. Las autoridades chinas avanzan con un ambicioso plan para convertir a la isla de Changxing en uno de los principales centros mundiales de fabricación de equipos marinos de alta tecnología.

El proyecto contempla el desarrollo de astilleros de última generación, la producción de embarcaciones especializadas y la expansión de la industria naval vinculada a tecnologías avanzadas.

Según destacó Zhang Jingyou, director de Baltic Exchange Asia, la principal fortaleza de Shanghái radica en la integración de toda la cadena de valor marítima, desde la logística y la construcción naval hasta los servicios financieros especializados.

Shanghái alcanzó por primera vez el segundo lugar entre los principales centros marítimos del mundo. Foto: Unsplash

Digitalización y energía limpia: los planes de expansión del puerto de Shanghái

La siguiente etapa del desarrollo marítimo chino estará centrada en la innovación tecnológica y la sostenibilidad.

Las autoridades planean ampliar la digitalización del puerto mediante sistemas inteligentes de gestión logística, inteligencia artificial, grúas automatizadas y plataformas avanzadas de seguimiento de cargas, con el objetivo de incrementar la eficiencia y reducir los tiempos de operación.

Al mismo tiempo, Shanghái busca consolidarse como un referente en el uso de buques impulsados por energías limpias, promoviendo una transición hacia un transporte marítimo más sustentable.

Este proceso también se refleja en el crecimiento de otros puertos chinos como Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Qingdao y Tianjin, que ingresaron entre los 20 principales centros marítimos del mundo. En conjunto, estos avances consolidan el liderazgo de China en la logística internacional y fortalecen un corredor comercial cada vez más estratégico entre Asia y América Latina.