Argentinos Juniors vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Argentinos Juniors vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
20´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Oroz fue bloqueado por Germán Conti.
17´ Fuera de juego en Gimnasia
Posición adelantada de Maximiliano Zalazar.
14´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Germán Conti fue bloqueado por Brayan Cortés.
14´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
13´ Saque de arco para Gimnasia
Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.
12´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
10´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Ignacio Miramón y el remate se va afuera.
10´ Córner para Gimnasia
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.
7´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
6´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Maximiliano Zalazar y el remate se va afuera.
6´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gastón Verón fue bloqueado por Enzo Martínez.
3´ Fuera de juego en Gimnasia
Posición adelantada de Maximiliano Zalazar.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Argentinos Juniors y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (16) Francisco Álvarez
- (22) Kevin Coronel
- (20) Sebastián Prieto
- (6) Franco Vázquez
- (10) Gabriel Florentín
- (15) Kevin Gutiérrez
- (8) Hernán López Muñoz
- (11) Nicolás Oroz
- (27) Tomás Molina
- (9) Gastón Verón
Suplentes
- (12) Gonzalo Siri Payer
- (26) Claudio Bravo
- (4) Erik Godoy
- (30) Alan Núñez
- (17) Franco Paredes
- (35) Alan Alcaraz
- (5) Facundo Carrizo
- (32) Gino Infantino
- (29) Emiliano Viveros
- (19) Matías Giménez
- (48) Facundo Jainikoski
- (7) Diego Porcel
Entrenador: Nicolás Diez
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (13) Germán Conti
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (8) Ignacio Fernández
- (17) Lucas Janson
- (5) Ignacio Miramón
- (18) Mateo Seoane
- (9) Maximiliano Zalazar
- (29) Agustín Auzmendi
Suplentes
- (27) Julián Kadijevic
- (4) Renzo Giampaoli
- (22) Matías Melluso
- (25) Alexis Steimbach
- (33) Pablo Aguiar
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (16) Augusto Max
- (20) Juan Pérez
- (19) Agustín Colazo
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
- (32) Marcelo Torres
Entrenador: Ariel Pereyra
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Gimnasia?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Argentinos Juniors vs. Gimnasia:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentinos Juniors y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.