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Argentinos Juniors vs. Gimnasia EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Argentinos Juniors y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Argentinos Juniors vs Gimnasia LP por el Torneo Clausura.
Argentinos Juniors vs Gimnasia LP por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Argentinos Juniors recibe a Gimnasia por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Mario Alberto Kempes y el pitazo inicial se escuchará a las 17:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Argentinos Juniors vs Gimnasia por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

20´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Nicolás Oroz fue bloqueado por Germán Conti.

17´ Fuera de juego en Gimnasia

Posición adelantada de Maximiliano Zalazar.

14´ ¡Gimnasia se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Germán Conti fue bloqueado por Brayan Cortés.

14´ Córner para Gimnasia

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.

13´ Saque de arco para Gimnasia

Desde el fondo la pone en juego Nelson Insfrán.

12´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.

10´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!

Disparo de Ignacio Miramón y el remate se va afuera.

10´ Córner para Gimnasia

Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Fernández.

7´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.

6´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!

Disparo de Maximiliano Zalazar y el remate se va afuera.

6´ ¡Argentinos Juniors se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Gastón Verón fue bloqueado por Enzo Martínez.

3´ Fuera de juego en Gimnasia

Posición adelantada de Maximiliano Zalazar.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Argentinos Juniors y Gimnasia por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Sebastián Martínez.

Formación confirmada de Argentinos Juniors

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (16) Francisco Álvarez
  • (22) Kevin Coronel
  • (20) Sebastián Prieto
  • (6) Franco Vázquez
  • (10) Gabriel Florentín
  • (15) Kevin Gutiérrez
  • (8) Hernán López Muñoz
  • (11) Nicolás Oroz
  • (27) Tomás Molina
  • (9) Gastón Verón

Suplentes

  • (12) Gonzalo Siri Payer
  • (26) Claudio Bravo
  • (4) Erik Godoy
  • (30) Alan Núñez
  • (17) Franco Paredes
  • (35) Alan Alcaraz
  • (5) Facundo Carrizo
  • (32) Gino Infantino
  • (29) Emiliano Viveros
  • (19) Matías Giménez
  • (48) Facundo Jainikoski
  • (7) Diego Porcel

Entrenador: Nicolás Diez

Formación confirmada de Gimnasia

Titulares

  • (23) Nelson Insfrán
  • (31) Bautista Barros Schelotto
  • (13) Germán Conti
  • (21) Enzo Martínez
  • (24) Pedro Silva Torrejón
  • (8) Ignacio Fernández
  • (17) Lucas Janson
  • (5) Ignacio Miramón
  • (18) Mateo Seoane
  • (9) Maximiliano Zalazar
  • (29) Agustín Auzmendi

Suplentes

  • (27) Julián Kadijevic
  • (4) Renzo Giampaoli
  • (22) Matías Melluso
  • (25) Alexis Steimbach
  • (33) Pablo Aguiar
  • (10) Nicolás Barros Schelotto
  • (16) Augusto Max
  • (20) Juan Pérez
  • (19) Agustín Colazo
  • (7) Manuel Panaro
  • (26) Franco Torres
  • (32) Marcelo Torres

Entrenador: Ariel Pereyra

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Gimnasia?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Gimnasia en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Argentinos JuniorsGimnasia LPTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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