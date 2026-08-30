Argentinos Juniors vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Argentinos Juniors vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
24´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Andrés Vombergar fue bloqueado por Brayan Cortés.
23´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
22´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Hernán López Muñoz y el remate se va afuera.
22´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.
20´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.
18´ Saque de arco para Argentinos Juniors
Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.
17´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Hernán López Muñoz.
16´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.
16´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Kevin Coronel y el remate se va afuera.
14´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
8´ Gooool de Aldosivi
Andrés Vombergar marca para Aldosivi.
8´ Fuera de juego en Aldosivi
Posición adelantada de Andrés Vombergar.
5´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
3´ Saque de arco para Aldosivi
Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.
2´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!
Disparo de Tomás Molina y el remate se va afuera.
2´ Córner para Argentinos Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Argentinos Juniors y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.
Formación confirmada de Argentinos Juniors
Titulares
- (25) Brayan Cortés
- (16) Francisco Álvarez
- (22) Kevin Coronel
- (20) Sebastián Prieto
- (6) Franco Vázquez
- (15) Kevin Gutiérrez
- (10) Alan Lescano
- (8) Hernán López Muñoz
- (11) Nicolás Oroz
- (27) Tomás Molina
- (9) Gastón Verón
Suplentes
- (12) Gonzalo Siri Payer
- (26) Claudio Bravo
- (4) Erik Godoy
- (30) Alan Núñez
- (17) Franco Paredes
- (35) Alan Alcaraz
- (21) Gabriel Florentín
- (29) Emiliano Viveros
- (19) Matías Giménez
- (48) Facundo Jainikoski
- (7) Iván Morales
- (47) Diego Porcel
Entrenador: Nicolás Diez
Formación confirmada de Aldosivi
Titulares
- (42) Lucas Acosta
- (25) Néstor Breitenbruch
- (4) Rodrigo González
- (32) Joaquín Pombo
- (38) Mateo Vales
- (33) Nicolás Zalazar
- (19) Lucas Castro
- (8) Martin Garcia
- (16) Juan Dadín
- (10) Nicolás Gaitán
- (29) Andrés Vombergar
Suplentes
- (23) Ignacio Chicco
- (14) Elías López
- (28) Santiago Moya
- (26) Simón Sammarone
- (15) Francisco Perruzzi
- (24) Felipe Anso
- (18) Andrés Chávez
- (9) Nicolás Cordero
- (21) Matías Godoy
- (7) Natanael Guzmán
- (11) Agustín Palavecino
Entrenador: Israel Damonte
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Aldosivi?
Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Argentinos Juniors vs. Aldosivi:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentinos Juniors y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.