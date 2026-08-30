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Argentinos Juniors vs. Aldosivi EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Argentinos Juniors y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Argentinos Juniors vs Aldosivi por el Torneo Clausura.
Argentinos Juniors vs Aldosivi por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Argentinos Juniors recibe a Aldosivi por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Mario Alberto Kempes y el pitazo inicial se escuchará a las 17:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Argentinos Juniors vs Aldosivi por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

24´ ¡Aldosivi se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Andrés Vombergar fue bloqueado por Brayan Cortés.

23´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

22´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Hernán López Muñoz y el remate se va afuera.

22´ Córner para Argentinos Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.

20´ Córner para Argentinos Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.

18´ Saque de arco para Argentinos Juniors

Desde el fondo la pone en juego Brayan Cortés.

17´ Córner para Argentinos Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Hernán López Muñoz.

16´ Córner para Argentinos Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.

16´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Kevin Coronel y el remate se va afuera.

14´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

8´ Gooool de Aldosivi

Andrés Vombergar marca para Aldosivi.

8´ Fuera de juego en Aldosivi

Posición adelantada de Andrés Vombergar.

5´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

3´ Saque de arco para Aldosivi

Desde el fondo la pone en juego Lucas Acosta.

2´ ¡Tiro desviado de Argentinos Juniors!

Disparo de Tomás Molina y el remate se va afuera.

2´ Córner para Argentinos Juniors

Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Oroz.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Mario Alberto Kempes, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Argentinos Juniors y Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Formación confirmada de Argentinos Juniors

Titulares

  • (25) Brayan Cortés
  • (16) Francisco Álvarez
  • (22) Kevin Coronel
  • (20) Sebastián Prieto
  • (6) Franco Vázquez
  • (15) Kevin Gutiérrez
  • (10) Alan Lescano
  • (8) Hernán López Muñoz
  • (11) Nicolás Oroz
  • (27) Tomás Molina
  • (9) Gastón Verón

Suplentes

  • (12) Gonzalo Siri Payer
  • (26) Claudio Bravo
  • (4) Erik Godoy
  • (30) Alan Núñez
  • (17) Franco Paredes
  • (35) Alan Alcaraz
  • (21) Gabriel Florentín
  • (29) Emiliano Viveros
  • (19) Matías Giménez
  • (48) Facundo Jainikoski
  • (7) Iván Morales
  • (47) Diego Porcel

Entrenador: Nicolás Diez

Formación confirmada de Aldosivi

Titulares

  • (42) Lucas Acosta
  • (25) Néstor Breitenbruch
  • (4) Rodrigo González
  • (32) Joaquín Pombo
  • (38) Mateo Vales
  • (33) Nicolás Zalazar
  • (19) Lucas Castro
  • (8) Martin Garcia
  • (16) Juan Dadín
  • (10) Nicolás Gaitán
  • (29) Andrés Vombergar

Suplentes

  • (23) Ignacio Chicco
  • (14) Elías López
  • (28) Santiago Moya
  • (26) Simón Sammarone
  • (15) Francisco Perruzzi
  • (24) Felipe Anso
  • (18) Andrés Chávez
  • (9) Nicolás Cordero
  • (21) Matías Godoy
  • (7) Natanael Guzmán
  • (11) Agustín Palavecino

Entrenador: Israel Damonte

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Argentinos Juniors y Aldosivi?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Argentinos Juniors vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Argentinos Juniors recibe a Aldosivi en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Argentinos JuniorsAldosiviTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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