Fórmula 1: Franco Colapinto le envió un emotivo mensaje al comisario que le dio una bandera argentina al final del GP de España

La publicación que compartió Franco Colapinto tras el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Foto: Instagram francolapinto

Franco Colapinto sigue consolidándose como una de las grandes revelaciones de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino completó una destacada actuación en el Gran Premio de España, donde finalizó en la séptima posición y volvió a sumar puntos valiosos para Alpine en una jornada que confirmó su crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Luego de cruzar la bandera a cuadros en el circuito Madring, el bonaerense celebró el resultado con un mensaje cargado de alegría en sus redes sociales, donde destacó tanto el rendimiento del equipo como un emotivo momento protagonizado por un comisario de pista.

“DAAAAALEEEEE muchos puntos!!! Séptimos después de una carrera larga y dura pero un finde perfecto maximizando cada oportunidad!!!”, escribió Colapinto en su cuenta de Instagram.

Un banderillo le alcanzó una bandera de Argentina a Colapinto tras el GP de España de la Fórmula 1. Créditos: X @SC_ESPN

Pero el mensaje no terminó ahí. El piloto también tuvo palabras de agradecimiento para la persona que le acercó una bandera argentina una vez finalizada la competencia. “Gracias al comisario que me dio la bandera argentina. ¡A seguir vamos por mucho más!”, agregó junto a varios emojis que reflejaron su felicidad por el resultado conseguido en suelo español.

Franco Colapinto pasó del sufrimiento al festejo: así construyó uno de sus mejores resultados en la Fórmula 1

El séptimo puesto fue la recompensa a un fin de semana de menos a más para Colapinto. El argentino había atravesado algunas dificultades durante las prácticas libres del viernes, pero logró revertir la situación con una destacada clasificación.

El sábado mostró su mejor versión, avanzó hasta la Q3 y consiguió el noveno lugar en la grilla de partida, una posición clave para aspirar a una buena cosecha de puntos.

Ya en carrera, el piloto de Alpine realizó una largada sólida y administró con inteligencia las 57 vueltas del Gran Premio. Sin errores y con un ritmo consistente, logró avanzar posiciones y terminar séptimo, resultado que le permitió sumar seis unidades más para el campeonato mundial.

Franco Colapinto finalizó séptimo en el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Mientras Colapinto celebraba uno de sus mejores resultados de la temporada, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tuvo mayores dificultades y concluyó la prueba en la duodécima colocación.

El efecto de las mejoras de Alpine: el dato que ilusiona a Colapinto de cara al final del campeonato

Desde el Gran Premio de Monza, Colapinto viene mostrando una evolución sostenida gracias a las actualizaciones introducidas por Alpine en sus monoplazas.

Las mejoras técnicas permitieron al equipo francés dar un salto de competitividad y el argentino se convirtió en uno de los principales beneficiados. Carrera tras carrera, logró capitalizar el progreso del auto y transformarlo en puntos valiosos.

Tras 14 Grandes Premios disputados en la temporada 2026, Colapinto acumula 27 puntos y ocupa el duodécimo puesto del Campeonato Mundial de Pilotos, una ubicación que refleja la regularidad alcanzada durante las últimas fechas.

Franco Colapinto sumó seis puntos en el Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

La solidez mostrada en España vuelve a alimentar las expectativas de Alpine y de los fanáticos argentinos, que empiezan a ilusionarse con un cierre de temporada todavía más competitivo.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: la particularidad histórica que tendrá el GP de Azerbaiyán

La Fórmula 1 tendrá ahora un breve receso antes de retomar la actividad con el Gran Premio de Azerbaiyán, el primer circuito donde Colapinto sumó puntos en la máxima categoría con Williams.

La próxima cita del calendario llegará con una particularidad inédita: por primera vez en la historia, la carrera se disputará un sábado y no un domingo. La modificación responde a la decisión de evitar la coincidencia con el Día Nacional de Luto que se conmemorará en territorio azerí.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de extender su buen momento, seguir sumando puntos y acercarse a los primeros puestos de un campeonato que comienza a entrar en su tramo decisivo.

Con confianza renovada, un Alpine cada vez más competitivo y el respaldo incondicional de los fanáticos argentinos, el piloto de Pilar atraviesa uno de los momentos más prometedores desde su llegada a la máxima categoría.