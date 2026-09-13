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Tensión entre Brasil y Estados Unidos: por qué una disputa por visas preocupa a las fuerzas de seguridad

La retención de visas para agentes destinados a tareas conjuntas provocó una respuesta recíproca y amenaza investigaciones sobre lavado de dinero, tráfico de armas y organizaciones criminales transnacionales.

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Brasil y Estados Unidos mantienen desde hace décadas mecanismos de cooperación para investigar delitos con ramificaciones internacionales.
Brasil y Estados Unidos mantienen desde hace décadas mecanismos de cooperación para investigar delitos con ramificaciones internacionales. Foto: Reuters.
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Una disputa por visas diplomáticas comenzó a interferir en uno de los vínculos de seguridad más importantes del continente. Estados Unidos retuvo las credenciales de dos agentes de la Policía Federal de Brasil que debían asumir funciones en territorio estadounidense, mientras las autoridades brasileñas respondieron bloqueando el ingreso de un funcionario norteamericano destinado a Brasilia.

El conflicto afecta a oficiales seleccionados para trabajar en Miami y Nueva York junto con la división de Investigaciones de Seguridad Nacional y otras agencias federales. Esos puestos permiten intercambiar información, coordinar operativos y seguir movimientos financieros o logísticos relacionados con delitos que atraviesan las fronteras. Las autoridades consultadas no informaron públicamente cuánto tiempo permanecerán retenidos los permisos.

Estados Unidos retuvo las credenciales de dos agentes de la Policía Federal de Brasil.
Estados Unidos retuvo las credenciales de dos agentes de la Policía Federal de Brasil que debían asumir funciones en territorio estadounidense. Foto: Wikimedia Commons

Una respuesta recíproca que paralizó las designaciones

La decisión estadounidense provocó una reacción equivalente. Brasil bloqueó la visa del reemplazante de un agente norteamericano que debía instalarse en su capital y condicionó la autorización al desbloqueo de las credenciales solicitadas para sus dos oficiales.

Uno de los funcionarios brasileños debía reemplazar a un agregado policial expulsado de Estados Unidos en abril de 2026. Brasil respondió entonces retirando las credenciales de un agente estadounidense, lo que abrió una sucesión de medidas recíprocas que todavía no encontró una salida diplomática.

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La controversia también alcanzó a una delegación de casi una docena de integrantes de la administración tributaria y aduanera brasileña. Los funcionarios planeaban viajar a Washington para trabajar en investigaciones sobre lavado de activos y contrabando de armas relacionados con grupos internacionales. Las autoridades estadounidenses rechazaron la visita alegando dificultades de agenda hasta noviembre.

Investigaciones contra redes que operan en varios países

Estados Unidos y Brasil tienen una extensa historia de colaboración contra el fraude, la corrupción, la trata de personas, la piratería y el narcotráfico. La agencia estadounidense de inmigración y aduanas mantiene presencia en Brasil desde hace más de veinte años y trabaja con fuerzas locales en casos que involucran movimientos de personas, dinero y mercadería entre distintos países.

Estados Unidos retuvo las credenciales de dos agentes de la Policía Federal de Brasil.
Estados Unidos retuvo las credenciales de dos agentes de la Policía Federal de Brasil que debían asumir funciones en territorio estadounidense. Foto: Wikimedia Commons

El intercambio de agentes facilita el acceso rápido a bases de datos y autoridades judiciales. También permite localizar sospechosos, seguir transferencias bancarias y coordinar procedimientos simultáneos. Cuando esas oficinas quedan vacantes o las visas se demoran, los canales institucionales continúan existiendo, pero su funcionamiento puede volverse más lento.

Por qué la disputa preocupa a los especialistas

El deterioro de la cooperación ocurre mientras las organizaciones criminales latinoamericanas amplían su alcance geográfico y financiero. Los grupos ya no operan exclusivamente dentro de un territorio nacional: utilizan puertos de distintos países, empresas de fachada, plataformas digitales y complejos circuitos para mover dinero y mercadería.

Brasil ocupa una posición estratégica por sus extensas fronteras terrestres y su infraestructura portuaria. Estados Unidos, por su parte, es uno de los destinos de las redes de tráfico y concentra agencias con capacidad para rastrear operaciones financieras internacionales. Sin un intercambio fluido, las investigaciones pueden perder tiempo frente a organizaciones capaces de cambiar rápidamente sus rutas.

Por ahora, ninguno de los dos países anunció un acuerdo para resolver la situación. El desafío será separar las diferencias diplomáticas de las necesidades operativas contra el crimen transnacional, un problema que requiere coordinación permanente y que difícilmente pueda abordarse desde un solo territorio.

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