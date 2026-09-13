La disputa histórica que podría cambiar para siempre el mapa del Reino Unido: por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia

¿Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido?: cuál es la diferencia Foto: REUTERS

El Reino Unido es una de las principales potencias políticas y económicas del mundo, pero su organización territorial suele generar confusión. No es lo mismo hablar de Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido, aunque estos nombres se utilicen con frecuencia como si fueran sinónimos.

El nombre oficial del Estado es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Está integrado por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Gran Bretaña, en cambio, es solamente la isla donde se encuentran las tres primeras.

Esta unión, que tardó siglos en consolidarse, vuelve a quedar bajo presión. Los movimientos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte impulsan diferentes proyectos para obtener mayor autonomía, organizar referendos y decidir su futuro lejos del control de Londres.

Gales: una identidad que sobrevivió a la conquista inglesa

La incorporación de Gales comenzó durante el siglo XIII, cuando el rey Eduardo I de Inglaterra sometió gran parte del territorio. Más tarde, las leyes aprobadas durante el reinado de Enrique VIII, entre 1535 y 1542, completaron su integración jurídica y administrativa con Inglaterra.

A pesar de la pérdida de numerosas instituciones propias, la identidad galesa nunca desapareció. Su lengua, sus tradiciones y su literatura se convirtieron en herramientas fundamentales para conservar el sentimiento nacional.

Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido: qué significa cada nombre y cuál es la diferencia Foto: Instagram @ense_de_ciencia

Gales recuperó parte de su autonomía en 1999 con la creación de una asamblea propia, actualmente conocida como Senedd o Parlamento galés. Sin embargo, Westminster todavía controla cuestiones centrales como la defensa y la política exterior.

El partido nacionalista Plaid Cymru busca avanzar hacia la independencia, aunque ese proyecto cuenta con un respaldo menor que el escocés. Su crecimiento demuestra que la separación dejó de ser una consigna marginal para convertirse en una alternativa presente en el debate político.

Escocia: más de 300 años de unión y un reclamo que no desaparece

Escocia fue durante siglos un reino independiente. Las guerras medievales contra Inglaterra, vinculadas a figuras históricas como William Wallace y Roberto Bruce, siguen ocupando un lugar central en su memoria colectiva.

En 1603, las coronas inglesa y escocesa quedaron en manos del mismo monarca. Sin embargo, ambos reinos mantuvieron parlamentos y sistemas legales separados hasta 1707, cuando las Actas de Unión crearon el Reino de Gran Bretaña.

Típica imagen de geografía británica Foto: REUTERS

Escocia conservó su Iglesia, su sistema educativo y su estructura jurídica. Ese grado de diferenciación permitió que su identidad nacional continuara fuertemente arraigada.

El reclamo independentista adquirió una nueva dimensión con la creación del Parlamento escocés en 1999. Su momento más importante ocurrió en 2014, cuando la población participó de un referéndum histórico: el 55,3% votó por continuar dentro del Reino Unido y el 44,7% respaldó la separación.

La discusión volvió a crecer después del Brexit. En 2016, la mayoría de los habitantes de Escocia eligió permanecer en la Unión Europea, pero el resultado general del Reino Unido terminó imponiendo la salida.

Para los nacionalistas, aquella diferencia demostró que Escocia puede quedar sometida a decisiones contrarias a la voluntad de su propia población.

Irlanda del Norte: no busca independizarse, sino reunificar Irlanda

El caso de Irlanda del Norte tiene características particulares. Irlanda quedó integrada con Gran Bretaña en 1801, pero un intenso proceso independentista terminó modificando el mapa.

En 1922 nació el Estado Libre Irlandés, antecedente de la actual República de Irlanda. Sin embargo, seis condados del norte permanecieron dentro del Reino Unido, principalmente por la influencia de los sectores unionistas que deseaban conservar el vínculo con Londres.

Límite entre las dos Irlandas Foto: REUTERS

La partición alimentó décadas de violencia entre unionistas y republicanos. El período conocido como The Troubles dejó más de 3.500 muertos y marcó profundamente a la sociedad norirlandesa.

El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 permitió reducir el conflicto y estableció un principio determinante: Irlanda del Norte continuará dentro del Reino Unido mientras esa sea la voluntad mayoritaria, pero podrá integrarse con la República de Irlanda si una consulta popular demuestra un cambio de posición.

Por ese motivo, el principal reclamo del nacionalismo norirlandés no es crear un país nuevo, sino avanzar hacia una Irlanda reunificada.

El desafío que puede cambiar para siempre al Reino Unido

Aunque Escocia, Gales e Irlanda del Norte comparten cuestionamientos al poder de Westminster, sus caminos constitucionales son diferentes.

Escocia necesitaría alcanzar un acuerdo con el Gobierno británico para celebrar otro referéndum. Gales debería construir un procedimiento propio y obtener un apoyo social mucho más amplio. Irlanda del Norte, en cambio, dispone del mecanismo contemplado en el Acuerdo de Viernes Santo.

Una eventual ruptura también abriría numerosos interrogantes: qué moneda utilizarían los nuevos Estados, cómo repartirían la deuda pública, qué ocurriría con la ciudadanía y cuáles serían sus vínculos con la Unión Europea.

El Reino Unido no nació mediante una única decisión. Fue construido a lo largo de siglos de conquistas, pactos parlamentarios, uniones monárquicas y divisiones territoriales.