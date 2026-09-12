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Estudiantes vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Estudiantes y Platense por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Estudiantes LP vs Platense por el Torneo Clausura.
Estudiantes LP vs Platense por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Estudiantes y Platense válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 14:45, cuando comiencen las acciones en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Estudiantes vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

4´ Fuera de juego en Platense

Posición adelantada de Gonzalo Lencina.

1´ Saque de arco para Estudiantes

Desde el fondo la pone en juego Fabricio Iacovich.

0´ Fuera de juego en Platense

Posición adelantada de Gonzalo Lencina.

0´ ¡Tiro desviado de Platense!

Disparo de Gonzalo Lencina y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Estudiantes y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Maximiliano Mascheroni.

Formación confirmada de Estudiantes

Titulares

  • (1) Fabricio Iacovich
  • (13) Gastón Benedetti
  • (20) Eric Meza
  • (4) Santiago Núñez
  • (35) Valente Pierani
  • (18) Edwuin Cetré
  • (39) Jalil Elías
  • (8) Gabriel Neves
  • (29) Fabricio Pérez
  • (7) José Sosa
  • (19) Adolfo Gaich

Suplentes

  • (16) Fernando Muslera
  • (14) Leandro González Pirez
  • (40) Eros Mancuso
  • (36) Joaquín Pereyra
  • (22) Alexis Castro
  • (34) Miguel Monsalve
  • (21) Lucas Piovi
  • (17) Joaquín Tobio Burgos
  • (28) Brian Aguirre
  • (9) Guido Carrillo
  • (32) Joaquín Correa

Entrenador: Alexander Medina

Formación confirmada de Platense

Titulares

  • (30) Juan Pablo Cozzani
  • (31) Víctor Cuesta
  • (34) Mateo Mendia
  • (25) Juan Ignacio Saborido
  • (3) Tomás Silva
  • (15) Maximiliano Amarfil
  • (5) Iván Gómez
  • (7) Guido Mainero
  • (16) Gastón Togni
  • (10) Franco Zapiola
  • (99) Gonzalo Lencina

Suplentes

  • (38) Celias Ingenthron
  • (4) Agustín Lagos
  • (13) Ignacio Vázquez
  • (24) Martín Barrios
  • (17) Felipe Bussio
  • (18) Bautista Merlini
  • (29) Franco Minerva
  • (33) Juan Gauto
  • (11) Nicolás López
  • (21) Augusto Lotti

Entrenador: Martín Palermo

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Platense?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Estudiantes LPPlatenseTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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