Estudiantes vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Estudiantes vs Platense por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
4´ Fuera de juego en Platense
Posición adelantada de Gonzalo Lencina.
1´ Saque de arco para Estudiantes
Desde el fondo la pone en juego Fabricio Iacovich.
0´ Fuera de juego en Platense
Posición adelantada de Gonzalo Lencina.
0´ ¡Tiro desviado de Platense!
Disparo de Gonzalo Lencina y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Estudiantes y Platense por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Maximiliano Mascheroni.
Formación confirmada de Estudiantes
Titulares
- (1) Fabricio Iacovich
- (13) Gastón Benedetti
- (20) Eric Meza
- (4) Santiago Núñez
- (35) Valente Pierani
- (18) Edwuin Cetré
- (39) Jalil Elías
- (8) Gabriel Neves
- (29) Fabricio Pérez
- (7) José Sosa
- (19) Adolfo Gaich
Suplentes
- (16) Fernando Muslera
- (14) Leandro González Pirez
- (40) Eros Mancuso
- (36) Joaquín Pereyra
- (22) Alexis Castro
- (34) Miguel Monsalve
- (21) Lucas Piovi
- (17) Joaquín Tobio Burgos
- (28) Brian Aguirre
- (9) Guido Carrillo
- (32) Joaquín Correa
Entrenador: Alexander Medina
Formación confirmada de Platense
Titulares
- (30) Juan Pablo Cozzani
- (31) Víctor Cuesta
- (34) Mateo Mendia
- (25) Juan Ignacio Saborido
- (3) Tomás Silva
- (15) Maximiliano Amarfil
- (5) Iván Gómez
- (7) Guido Mainero
- (16) Gastón Togni
- (10) Franco Zapiola
- (99) Gonzalo Lencina
Suplentes
- (38) Celias Ingenthron
- (4) Agustín Lagos
- (13) Ignacio Vázquez
- (24) Martín Barrios
- (17) Felipe Bussio
- (18) Bautista Merlini
- (29) Franco Minerva
- (33) Juan Gauto
- (11) Nicolás López
- (21) Augusto Lotti
Entrenador: Martín Palermo
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Platense?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Estudiantes vs. Platense por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Estudiantes recibe a Platense en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Estudiantes vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y Platense por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.