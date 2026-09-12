Bullrich dijo estar preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

La senadora nacional Patricia Bullrich, referente del oficialismo en la Cámara alta, expresó su inquietud por la velocidad con la que la mejora económica está llegando a la sociedad y planteó la necesidad de ampliar el alcance de las reducciones impositivas más allá de los grandes proyectos de inversión.

Durante una exposición en la Universidad de San Andrés, la legisladora destacó los avances registrados en materia macroeconómica, pero consideró que esos resultados todavía no se reflejan con suficiente intensidad en la actividad cotidiana de familias y empresas. Según señaló, uno de los desafíos pendientes es lograr que los beneficios del crecimiento alcancen de manera más amplia a comercios, industrias, firmas tecnológicas y pequeñas y medianas empresas.

En ese contexto, Bullrich puso el foco en los mecanismos de incentivos para grandes inversiones, como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), y sostuvo que sería positivo avanzar hacia un esquema en el que las reducciones tributarias puedan llegar a un universo más amplio de contribuyentes. A su entender, los costos que enfrenta el sector productivo siguen siendo elevados y afectan la competitividad.

La dirigente también manifestó preocupación por la rapidez con la que los cambios económicos impactan en la población. En su análisis, resulta clave que el esfuerzo realizado durante el proceso de ajuste tenga una traducción concreta en el bienestar de los ciudadanos y en la percepción de mejora económica de cara al próximo año.

Patricia Bullrich en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Las declaraciones se suman a planteos similares realizados por la senadora en distintos ámbitos durante los últimos meses. En reiteradas oportunidades sostuvo que la dirección de la política económica es adecuada, aunque remarcó que varios sectores todavía enfrentan dificultades y que los resultados deben hacerse más visibles en la vida diaria.

Sus dichos se produjeron un día después de una nueva defensa del programa económico realizada por el presidente Javier Milei, quien ratificó el rumbo de gestión y descartó modificaciones de fondo en la estrategia oficial.

Aun así, Bullrich insistió en que el principal reto es acelerar la llegada de los beneficios de la estabilización a cada hogar y a cada segmento productivo, de modo que la recuperación pueda percibirse con mayor claridad en toda la economía.