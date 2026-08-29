Atlético Tucumán vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Atlético Tucumán y Belgrano por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán.
Leer la nota completa
Atlético Tucumán vs. Belgrano:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Atlético Tucumán y Belgrano por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.