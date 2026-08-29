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Atlético Tucumán vs. Belgrano EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Atlético Tucumán y Belgrano por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Atlético Tucumán vs Belgrano por el Torneo Clausura.
Atlético Tucumán vs Belgrano por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Atlético Tucumán y Belgrano por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán.

Atlético TucumánBelgrano CBATorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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