comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Quién era la mujer de 30 años que murió tras un accidente en la Ruta 237

El siniestro vial tuvo lugar este viernes cerca de las 15.30. La mujer viajaba con sus padres y su hijo de 2 años, quienes se encuentran fuera de peligro.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Accidente en la Ruta 237: murió una mujer 30 años
Accidente en la Ruta 237: murió una mujer 30 años Foto: LM Neuquén
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En horas de la tarde de este viernes 11 de septiembre, se reportó un fatal choque que dejó a una persona fallecida en plena Ruta 237 altura kilómetro 1302 muy cerca de la localidad de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén, con destino a Picún Leufú. De acuerdo a los efectivos que trabajaron en la zona del hecho, se trataba de una mujer de 30 años llamada Marilyn Valenzuela, quien vivía en la ciudad de El Progreso.

Los investigadores constataron que la víctima iba en compañía de su familia compuesta por su hijo de 2 años, su padre (59) y su madre (58) a bordo de un automóvil Renault Fluence y que volcó en la autovía tras desviarse. El motivo del accidente aún está siendo analizado por las autoridades judiciales.

Asimismo, se pudo comprobar que la familia se dirigía a la ciudad de Allen desde Chile, donde habían estado tras tomarse unos días de descanso en el país vecino. Tras el accidente, testigos que presenciaron el hecho se comunicaron con el 911 y, de inmediato, llegó al lugar una ambulancia de emergencia.

Accidente en Neuquén: murió una mujer de 30 años
La mujer falleció en el acto tras desviarse de la calzada y volcar. Foto: LM Neuquén

Los profesionales de salud indicaron que la víctima fatal había sufrido una severa lesión en la cabeza lo que provocó su muerte en el acto, según detalló LM Neuquén. En el operativo de rescate participaron efectivos de División Tránsito de Neuquén, agentes de la Policía de la provincia y una dotación de bomberos.

Contenido Recomendado

Hazaña heroica en Neuquén:quedaron atrapados en la nieve, caminó 15 kilómetros para pedir ayuda y logró salvar a su familia

Hazaña heroica en Neuquén: quedaron atrapados en la nieve, caminó 15 kilómetros para pedir ayuda y logró salvar a su familia

Avalancha en el Cerro Chapelco:dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento y se salvaron

Avalancha en el Cerro Chapelco: dos esquiadores quedaron a metros del desprendimiento y se salvaron

Accidente en Ruta 237: qué pasó con los otros tres pasajeros

En el caso de los otros tres pasajeros que viajaban con la víctima fatal, se confirmó que todos se encuentran fuera de peligro. El pequeño de dos años no sufrió heridas y fue puesto a resguardo. En cuanto al padre de la mujer fue asistido en el lugar de los hechos y luego trasladado al Hospital de Villa El Chocón. Lo mismo ocurrió con la madre que tuvo que ser trasladada al centro de Cutral Co con lesiones menores.

Accidente en Neuquén: murió una mujer de 30 años
Los otros tres pasajeros se encuentran fuera de peligro. Foto: LM Neuquén

Murió un joven de 30 años en la avenida de Santa Fe

Este viernes ocurrió otro trágico siniestro vial, pero en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el barrio porteño de Retiro. Pasadas las 9.30h de la mañana, un joven de 30 años fue atropellado por un colectivo de la línea 152 en plena avenida Santa Fe al 938, entre las calles Carlos Pellegrini y Suipacha.

Si bien no trascendió la identidad de la víctima, se trataría de una persona en situación de calle. Trabajaron en el operativo de rescate personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y efectivos de Policía de la Ciudad. Los médicos del SAME indicaron que el joven falleció en el acto producto del impacto. Además, informaron que no se registraron otros heridos tras el siniestro.

Al mismo tiempo, la causa judicial está a cargo de Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 23, cuyo titular es el abogado Osvaldo Rappa. El objetivo de la investigación está puesto en determinar cómo ocurrió el accidente y qué lo pudo haber provocado.

NeuquénChoqueAccidenteMuerte
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Caso Loan Peña:el excomisario Maciel dijo que Loan fue atropellado y complicó a Pérez, Caillava y Laudelina

    Caso Loan Peña: el excomisario Maciel dijo que Loan fue atropellado y complicó a Pérez, Caillava y Laudelina

  2. Alerta del FBI y operativo en Quilmes:cómo descubrieron el plan de un alumno para atacar su colegio

    Alerta del FBI y operativo en Quilmes: cómo descubrieron el plan de un alumno para atacar su colegio

  3. Tragedia en Retiro:murió un joven tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152

    Tragedia en Retiro: murió un joven tras ser atropellado por un colectivo de la línea 152

  4. Quién fue “Pepita, la Pistolera”:la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

    Quién fue “Pepita, la Pistolera”: la vida de Margarita Di Tullio, la mujer más temida del submundo criminal de Mar del Plata

  5. Caso Matías Álvarez:Victoria Cantero se someterá a un tratamiento psicológico tras ser acusada de asesinar a su novio en Chaco

    Caso Matías Álvarez: Victoria Cantero se someterá a un tratamiento psicológico tras ser acusada de asesinar a su novio en Chaco
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

¿Por qué se suspendió el viaje de Milei a Reino Unido? Del evento empresarial al nuevo escenario por Malvinas

¿Por qué se suspendió el viaje de Milei a Reino Unido? Del evento empresarial al nuevo escenario por Malvinas

Malvinas:el Gobierno evalúa aceptar la mediación de Trump en la disputa con el Reino Unido

Bullrich dijo estar preocupada por “la velocidad” de la recuperación y pidió que la baja de impuestos “llegue a todos”

ADEPA alertó por los ataques a la prensa y cuestionó el uso de contenidos periodísticos para entrenar plataformas de IA

Economía

ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres:quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES paga $648.058 a un grupo de mujeres: quiénes lo cobran y cómo iniciar el trámite

ANSES:los jubilados que cobran el bono de $70.000 hasta el 21 de septiembre

Qué es el rollover y cuál fue el movimiento que logró el Gobierno en la última licitación de deuda

El riesgo país bajó a 485 puntos, su nivel más bajo en casi un mes:cómo operó la economía argentina este 11 de septiembre

Internacionales

Una investigación contra Flávio Bolsonaro empantana la campaña electoral en Brasil

Una investigación contra Flávio Bolsonaro empantana la campaña electoral en Brasil

Un hombre de 43 años cruzó a nado de Grecia a Italia en 32 horas:sin traje de neopreno, con bajas temperaturas y monitoreado por dos jueces

Narendra Modi impulsa una reforma global en los BRICS y pide cambios en la ONU, el FMI y el Banco Mundial

¿Es oficial?:así respondió Reino Unido sobre el despliegue de sus aviones caza en las Islas Malvinas