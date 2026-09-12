Quién era la mujer de 30 años que murió tras un accidente en la Ruta 237

Accidente en la Ruta 237: murió una mujer 30 años Foto: LM Neuquén

En horas de la tarde de este viernes 11 de septiembre, se reportó un fatal choque que dejó a una persona fallecida en plena Ruta 237 altura kilómetro 1302 muy cerca de la localidad de Villa El Chocón, en la provincia de Neuquén, con destino a Picún Leufú. De acuerdo a los efectivos que trabajaron en la zona del hecho, se trataba de una mujer de 30 años llamada Marilyn Valenzuela, quien vivía en la ciudad de El Progreso.

Los investigadores constataron que la víctima iba en compañía de su familia compuesta por su hijo de 2 años, su padre (59) y su madre (58) a bordo de un automóvil Renault Fluence y que volcó en la autovía tras desviarse. El motivo del accidente aún está siendo analizado por las autoridades judiciales.

Asimismo, se pudo comprobar que la familia se dirigía a la ciudad de Allen desde Chile, donde habían estado tras tomarse unos días de descanso en el país vecino. Tras el accidente, testigos que presenciaron el hecho se comunicaron con el 911 y, de inmediato, llegó al lugar una ambulancia de emergencia.

La mujer falleció en el acto tras desviarse de la calzada y volcar. Foto: LM Neuquén

Los profesionales de salud indicaron que la víctima fatal había sufrido una severa lesión en la cabeza lo que provocó su muerte en el acto, según detalló LM Neuquén. En el operativo de rescate participaron efectivos de División Tránsito de Neuquén, agentes de la Policía de la provincia y una dotación de bomberos.

Accidente en Ruta 237: qué pasó con los otros tres pasajeros

En el caso de los otros tres pasajeros que viajaban con la víctima fatal, se confirmó que todos se encuentran fuera de peligro. El pequeño de dos años no sufrió heridas y fue puesto a resguardo. En cuanto al padre de la mujer fue asistido en el lugar de los hechos y luego trasladado al Hospital de Villa El Chocón. Lo mismo ocurrió con la madre que tuvo que ser trasladada al centro de Cutral Co con lesiones menores.

Los otros tres pasajeros se encuentran fuera de peligro. Foto: LM Neuquén

Murió un joven de 30 años en la avenida de Santa Fe

Este viernes ocurrió otro trágico siniestro vial, pero en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el barrio porteño de Retiro. Pasadas las 9.30h de la mañana, un joven de 30 años fue atropellado por un colectivo de la línea 152 en plena avenida Santa Fe al 938, entre las calles Carlos Pellegrini y Suipacha.

Si bien no trascendió la identidad de la víctima, se trataría de una persona en situación de calle. Trabajaron en el operativo de rescate personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y efectivos de Policía de la Ciudad. Los médicos del SAME indicaron que el joven falleció en el acto producto del impacto. Además, informaron que no se registraron otros heridos tras el siniestro.

Al mismo tiempo, la causa judicial está a cargo de Juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 23, cuyo titular es el abogado Osvaldo Rappa. El objetivo de la investigación está puesto en determinar cómo ocurrió el accidente y qué lo pudo haber provocado.