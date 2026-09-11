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Se acerca la Fiesta del Asado con Cuero: tendrá puestos gastronómicos, música en vivo y tradiciones criollas

La localidad de Cortínez, en el Partido de Luján, será sede de una nueva edición de la Fiesta del Asado con Cuero, un evento con entrada libre y gratuita que reunirá gastronomía criolla, espectáculos musicales, feria de artesanos y actividades tradicionalistas para toda la familia.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Bolívar se prepara para celebrar la cuarta Fiesta Provincial del Asado con Cuero
Bolívar se prepara para celebrar la cuarta Fiesta Provincial del Asado con Cuero Foto: Municipio Bolívar
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La quinta edición de la Fiesta del Asado con Cuero ya tiene fecha confirmada en Cortínez, una de las localidades más tradicionales del Partido de Luján, en la Provincia de Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, la propuesta combinará gastronomía criolla, espectáculos en vivo, actividades gauchas y una feria de artesanos, convirtiéndose en una alternativa ideal para una escapada de fin de semana cerca de CABA.

El evento busca poner en valor las costumbres rurales bonaerenses y reunir a vecinos y visitantes en torno a uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina: el asado con cuero, preparado por especialistas y acompañado por otras opciones gastronómicas típicas.

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta del Asado con Cuero

La celebración se llevará a cabo el domingo 13 de septiembre desde las 9.30 de la mañana en el Predio Las Tacuaras, junto a la estación ferroviaria de Cortínez, en la intersección de Virrey Cisneros y Doctor Muñiz.

El plato tradicional en el aniversario de Pehuajó
El plato tradicional en el aniversario de Pehuajó Foto: RumoresPehuajó

La jornada comenzará con la concentración de las Agrupaciones Tradicionalistas, seguida por el izamiento del Pabellón Nacional y el tradicional desfile criollo sobre la Avenida Dr. Muñiz. Durante todo el día habrá propuestas vinculadas con la cultura gaucha y las costumbres del campo bonaerense.

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Uno de los momentos más esperados será la degustación del tradicional asado con cuero, que se transformará en el gran atractivo gastronómico de una fiesta que suma cada año más visitantes de distintas localidades de la región.

La programación artística también tendrá un lugar destacado. Están previstas las presentaciones de Los Alquimistas, Tributo a Gary, Grupo Destino, Los Tropicales y Heredando Raíces, además de la participación del ballet folklórico Volver a Empezar.

Feria de artesanos y emprendedores locales: qué vas a encontrar

Además de la propuesta gastronómica, el predio contará con una amplia feria de artesanos y emprendedores locales, donde los visitantes podrán recorrer puestos con productos regionales, artesanías, objetos decorativos y trabajos vinculados a la identidad cultural de la zona.

La feria es uno de los espacios más concurridos de las fiestas populares bonaerenses porque permite conocer la producción local y adquirir piezas elaboradas por artesanos de la región, complementando la experiencia con una mirada sobre las tradiciones y oficios rurales.

Qué hacer en Cortínez durante una escapada corta

Ubicada en el Partido de Luján, Cortínez es una localidad que conserva el espíritu de los pueblos ferroviarios bonaerenses. Sus calles tranquilas, espacios verdes y ambiente rural la convierten en un destino elegido por quienes buscan desconectarse del ritmo urbano por unas horas.

Fiesta Provincial del Asado con Cuero
La fiesta bonaerense que cocina vaquillonas durante 16 horas Foto: Municipio Bolívar

La visita puede combinarse con recorridos por la ciudad de Luján, uno de los principales polos turísticos de la provincia, conocida por su patrimonio histórico, sus espacios culturales y su reconocida oferta gastronómica.

Cómo llegar a Cortínez desde CABA

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, Cortínez se encuentra a poco más de 80 kilómetros. El recorrido más utilizado es por Acceso Oeste hasta Luján y luego continuar por los caminos de acceso a la localidad.

Gracias a su cercanía con la Capital Federal, la Fiesta del Asado con Cuero se presenta como una de las escapadas rurales más atractivas de septiembre, con una propuesta que combina buena comida, música en vivo y tradiciones criollas en un entorno bonaerense ideal para disfrutar en familia.

Fiestas RegionalesAsadoBuenos AiresEscapadas
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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