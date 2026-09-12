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ADEPA alertó por los ataques a la prensa y cuestionó el uso de contenidos periodísticos para entrenar plataformas de IA

La entidad advirtió por el deterioro del debate público, las restricciones al acceso a fuentes oficiales y los ataques contra periodistas. Además, reclamó reglas para proteger los contenidos utilizados por sistemas de Inteligencia Artificial y garantizar la sustentabilidad de los medios.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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ADEPA advirtió sobre la importancia de la libertad de expresión y contra los agravios hacia la prensa.
ADEPA advirtió sobre la importancia de la libertad de expresión y contra los agravios hacia la prensa. Foto: elruido.org
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral sobre Libertad de Prensa, en el que advirtió sobre el deterioro del debate público, las restricciones al ejercicio profesional, y los ataques contra periodistas y medios. La entidad también cuestionó el uso de contenidos periodísticos por parte de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) sin reconocimiento ni compensación para sus creadores.

ADEPA cuestionó los ataques contra periodistas

El informe fue presentado durante la 64ª Asamblea General de ADEPA, realizada en San Miguel de Tucumán. El documento fue leído por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

La entidad sostuvo que la crítica al periodismo es legítima y necesaria, pero marcó una diferencia con los agravios y la estigmatización. Según ADEPA, cuando estos mensajes provienen de personas que ocupan altas responsabilidades públicas pueden deteriorar el debate democrático y generar un efecto de contagio en la sociedad.

El informe registró numerosos mensajes contra periodistas y medios difundidos en redes sociales. Entre el 17 y el 23 de agosto, la cuenta del presidente Javier Milei republicó 335 mensajes contra la prensa, además de otras publicaciones propias y alusiones despectivas al periodismo.

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ADEPA también mencionó expresiones como “periodistas corruptos”, “mentirosos”, “ensobrados” y “sicarios del micrófono”, además de la reiteración de la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

La entidad aclaró que los medios pueden equivocarse, y que deben responder ante sus audiencias y la Justicia. Sin embargo, consideró que una cosa es cuestionar o refutar una información y otra es promover la degradación personal de quienes la producen.

Las restricciones al acceso a fuentes oficiales

Otro de los puntos centrales del informe fue el acceso de los periodistas a fuentes oficiales. ADEPA expresó preocupación por las limitaciones que enfrentan periodistas acreditados para ingresar a la Casa Rosada y señaló situaciones similares en otros organismos públicos.

Para la entidad, el acceso físico a los lugares donde se genera información no representa un privilegio corporativo, sino una condición para poder preguntar, observar, contrastar versiones y consultar distintas fuentes.

ADEPA cuestionó que ese contacto sea reemplazado por comunicaciones oficiales, transmisiones institucionales o contenidos producidos directamente por los organismos estatales.

El reclamo de ADEPA por los contenidos y la IA

La Inteligencia Artificial ocupó otro lugar central en el documento. ADEPA cuestionó el uso de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin reconocimiento ni compensación a los medios y profesionales que producen esa información.

La entidad sostuvo que la protección de la propiedad intelectual es fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático y reclamó reglas que reconozcan el valor económico del trabajo periodístico.

ADEPA recalcó la importancia de sostener la libertad de expresión. Foto: Minuto Rafaela.

El planteo está directamente relacionado con la sustentabilidad de los medios. ADEPA señaló que las grandes plataformas concentran una parte importante de los recursos publicitarios y advirtió que la existencia de un periodismo independiente requiere un mercado competitivo y transparente.

Por qué ADEPA considera irremplazable al periodismo

Frente a la expansión de la desinformación, la polarización y los contenidos generados automáticamente, la asociación reivindicó el papel de las redacciones profesionales.

Para ADEPA, continúa siendo “irremplazable” la tarea de verificar hechos, investigar, contextualizar y ofrecer una mirada editorial independiente. La entidad consideró que esas funciones son esenciales para construir confianza y sostener un debate público basado en información comprobable.

En ese sentido, vinculó la discusión sobre Inteligencia Artificial con las condiciones económicas necesarias para mantener periodistas, investigaciones y medios locales.

Una advertencia sobre el futuro de la prensa

En sus conclusiones, ADEPA sostuvo que la polarización, la fragmentación de las audiencias y la pérdida de referencias compartidas plantean desafíos para las democracias.

La asociación afirmó que la crítica al periodismo debe existir, pero advirtió que “la democratización de la crítica no debe confundirse con la legitimación del hostigamiento”.

Al mismo tiempo, reclamó que los medios actúen con rigor, transparencia y capacidad de corregir errores, mientras que los poderes públicos deben respetar la crítica y garantizar las condiciones para el ejercicio profesional.

Para ADEPA, defender la libertad de prensa implica proteger tanto a quienes producen información como el valor de los contenidos periodísticos en un escenario atravesado por la Inteligencia Artificial y la transformación del ecosistema digital.

Inteligencia artificialPeriodismoLibertad de expresión y prensa
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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