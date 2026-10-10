Barracas Central vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Barracas Central vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
2´ Saque de arco para Barracas Central
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Claudio Chiqui Tapia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Barracas Central y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.
Formación confirmada de Barracas Central
Titulares
- (30) Marcelo Miño
- (31) Nicolás Demartini
- (14) Kevin Jappert
- (17) Elías Pereyra
- (15) Yonatthan Rak
- (28) Rodrigo Bogarín
- (5) Dardo Miloc
- (24) Enzo Taborda
- (10) Iván Tapia
- (11) Norberto Briasco
- (34) Nicolás Orsini
Suplentes
- (1) Juan Espínola
- (38) Juan Pablo Insúa
- (13) Rafael Barrios
- (37) Gastón Campi
- (2) Nicolás Capraro
- (16) Iván Guaraz
- (36) Tomas Lavezzi
- (33) Gonzalo Maroni
- (35) Esteban Rolón
- (77) Facundo Bruera
- (22) Valentino Gandin
- (23) Wilfredo Rivera
Entrenador: Damián Ayude
Formación confirmada de Huracán
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (2) Lucas Blondel
- (25) César Ibáñez
- (35) Máximo Palazzo
- (6) Fabio Pereyra
- (5) Rodrigo Fernández Cedrés
- (24) Facundo Kalinger
- (15) Facundo Waller
- (17) Juan Francisco Bisanz
- (9) Jordy Caicedo
- (7) Oscar Cortés
Suplentes
- (32) Sebastián Meza
- (34) Ignacio Campo
- (19) Leandro Lescano
- (21) Hugo Nervo
- (4) Federico Vera
- (8) Leonardo Gil
- (41) Lautaro Mora
- (20) Emmanuel Ojeda
- (10) Óscar Romero
- (33) Bruno Barticciotto
- (11) Thaiel Peralta
- (23) Ignacio Pussetto
Entrenador: Diego Martínez
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Huracán?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Barracas Central vs. Huracán:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Barracas Central y Huracán por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.