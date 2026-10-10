comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Barracas Central vs. Huracán EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Barracas Central y Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portada del partido Barracas Central vs Huracán por el Torneo Clausura 2026.
Barracas Central vs Huracán por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Barracas Central recibe a Huracán por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Claudio Chiqui Tapia y el pitazo inicial se escuchará a las 15:45. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Barracas Central vs Huracán por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

2´ Saque de arco para Barracas Central

Desde el fondo la pone en juego Marcelo Miño.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Claudio Chiqui Tapia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Barracas Central y Huracán por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Hernán Mastrángelo.

Formación confirmada de Barracas Central

Titulares

  • (30) Marcelo Miño
  • (31) Nicolás Demartini
  • (14) Kevin Jappert
  • (17) Elías Pereyra
  • (15) Yonatthan Rak
  • (28) Rodrigo Bogarín
  • (5) Dardo Miloc
  • (24) Enzo Taborda
  • (10) Iván Tapia
  • (11) Norberto Briasco
  • (34) Nicolás Orsini

Suplentes

  • (1) Juan Espínola
  • (38) Juan Pablo Insúa
  • (13) Rafael Barrios
  • (37) Gastón Campi
  • (2) Nicolás Capraro
  • (16) Iván Guaraz
  • (36) Tomas Lavezzi
  • (33) Gonzalo Maroni
  • (35) Esteban Rolón
  • (77) Facundo Bruera
  • (22) Valentino Gandin
  • (23) Wilfredo Rivera

Entrenador: Damián Ayude

Formación confirmada de Huracán

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (2) Lucas Blondel
  • (25) César Ibáñez
  • (35) Máximo Palazzo
  • (6) Fabio Pereyra
  • (5) Rodrigo Fernández Cedrés
  • (24) Facundo Kalinger
  • (15) Facundo Waller
  • (17) Juan Francisco Bisanz
  • (9) Jordy Caicedo
  • (7) Oscar Cortés

Suplentes

  • (32) Sebastián Meza
  • (34) Ignacio Campo
  • (19) Leandro Lescano
  • (21) Hugo Nervo
  • (4) Federico Vera
  • (8) Leonardo Gil
  • (41) Lautaro Mora
  • (20) Emmanuel Ojeda
  • (10) Óscar Romero
  • (33) Bruno Barticciotto
  • (11) Thaiel Peralta
  • (23) Ignacio Pussetto

Entrenador: Diego Martínez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Barracas Central y Huracán?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Barracas Central recibe a Huracán en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 15:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Barracas CentralHuracán CAHTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Noche complicada para Boca en Córdoba:sufrió con Instituto, rescató un empate y perdió a Leandro Paredes por lesión

    Noche complicada para Boca en Córdoba: sufrió con Instituto, rescató un empate y perdió a Leandro Paredes por lesión
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

AySA, Intercargo y Belgrano Cargas:cómo sigue el plan de privatizaciones del Gobierno

Intercargo

Argentina avanza con la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

Presupuesto 2027:el Gobierno duda de su tratamiento y podría prorrogar las sesiones ordinarias

Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia:inversión millonaria y fecha de inicio

Economía

Información sobre el Aguinaldo de Reparación Histórica ANSES:cómo saber si lo cobrás en diciembre 2026 y dónde figura

ANSES

ANSES interrumpe el calendario de pagos por el feriado y confirmó cuándo se retomarán los depósitos

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Internacionales

Se buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias y aprender sobre bioconstrucción en Brasil:ofrecen alojamiento, 3 comidas y excursiones gratis

Río de Janeiro, Brasil.

Donald Trump volvió a cuestionar la entrega del Nobel de la Paz a Navi Pillay:“No sé qué hizo esta mujer”

Tiene 45 años, se llama Hitler Mussolini y ganó unas elecciones en Perú como candidato de izquierda

Sus alas son diferentes y no tiene ventanas:como es JetZero, la nave que se perfila como el futuro de los aviones de pasajeros