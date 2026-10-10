Presupuesto 2027: el Gobierno duda de su tratamiento y podría prorrogar las sesiones ordinarias

Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”. Foto: Presidencia

El Gobierno trabaja en la aprobación del Presupuesto 2027 y evalúa extender las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso de las negociaciones con bloques aliados y gobernadores.

El Ejecutivo proyectaba votar la ley de gastos durante los primeros días de noviembre, pero las complicaciones hicieron que se trabaje para tratarlo en Diputados durante la tercera semana de penúltimo mes del año.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Con el 30 de noviembre como fecha tope, la Casa Rosada analiza extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

Entre los principales puntos para negociar aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obra pública que reclaman los gobernadores.

El Ejecutivo considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación.

Otros proyectos con los que LLA busca avanzar

La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el miércoles 21 de octubre al mediodía en la Cámara de Diputados y la Secretaría Parlamentaria rápidamente confirmó la convocatoria con la que el oficialismo busca bloquear el intento opositor para voltear el DNU 70/23.

La solicitud de la sesión especial, encabezado por el libertario cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque LLA. Foto: NA

La solicitud de la sesión especial, encabezado por Gabriel Bornoroni (jefe del bloque LLA), repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa.

En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16 hs.