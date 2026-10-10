comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Presupuesto 2027: el Gobierno duda de su tratamiento y podría prorrogar las sesiones ordinarias

El Ejecutivo pasó para noviembre el debate de la ley de gastos en Diputados. ¿El por qué?: busca estirar la negociación con bloques aliados y responder los reclamos de los gobernadores.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”.
Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”. Foto: Presidencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno trabaja en la aprobación del Presupuesto 2027 y evalúa extender las sesiones ordinarias del Congreso durante diciembre ante el retraso de las negociaciones con bloques aliados y gobernadores.

El Ejecutivo proyectaba votar la ley de gastos durante los primeros días de noviembre, pero las complicaciones hicieron que se trabaje para tratarlo en Diputados durante la tercera semana de penúltimo mes del año.

Sesión en la Cámara de Diputados
Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

Con el 30 de noviembre como fecha tope, la Casa Rosada analiza extenderlo mediante un decreto presidencial y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La negociación todavía atraviesa una etapa inicial y el Ejecutivo debe resolver modificaciones reclamadas por los bloques que necesita para aprobar la iniciativa.

Contenido Recomendado

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

Congreso de la Nación, NA

Presupuesto 2027:cuáles son las 10 obras con mayor inversión previstas por el Gobierno

Ruta Nacional 226
El Ministro de Economía, Luis Caputo, durante la segunda jornada de La cumbre internacional «Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas»
Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

Entre los principales puntos para negociar aparecen las partidas destinadas a Discapacidad, el financiamiento de las universidades nacionales y los pedidos de obra pública que reclaman los gobernadores.

El Ejecutivo considera que el Presupuesto tiene altas posibilidades de avanzar, pero reconoce que el texto todavía no está suficientemente acordado como para acelerar la votación.

Otros proyectos con los que LLA busca avanzar

La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el miércoles 21 de octubre al mediodía en la Cámara de Diputados y la Secretaría Parlamentaria rápidamente confirmó la convocatoria con la que el oficialismo busca bloquear el intento opositor para voltear el DNU 70/23.

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque LLA en la Cámara de Diputados.
La solicitud de la sesión especial, encabezado por el libertario cordobés Gabriel Bornoroni, jefe del bloque LLA. Foto: NA

La solicitud de la sesión especial, encabezado por Gabriel Bornoroni (jefe del bloque LLA), repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa.

En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16 hs.

PresupuestoCongresoCámara de Diputados
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Argentina prepara una renovación militar:tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

    Argentina prepara una renovación militar: tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

  2. Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

    Argentina acelera la llegada de los F-16: cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

  3. La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras:dictó una medida cautelar interina

    La Corte suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras: dictó una medida cautelar interina

  4. La Armada Argentina busca un nuevo buque logístico con capacidad polar:qué características deberá tener

    La Armada Argentina busca un nuevo buque logístico con capacidad polar: qué características deberá tener

  5. Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia:inversión millonaria y fecha de inicio

    Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia: inversión millonaria y fecha de inicio
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia:inversión millonaria y fecha de inicio

Base naval en Ushuaia

Argentina prepara una renovación militar:tres submarinos, nuevos fusiles y una base estratégica en Ushuaia

El Gobierno convocó a una mega sesión en Diputados y bloquea el avance de la oposición contra el DNU 70

Javier Milei apuntó contra el socialismo y habló de la “estafa de las banderas nobles”:“No defienden derechos, defienden cajas”

Economía

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026 y de cuánto sería el aumento

Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados:cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Suben las acciones argentinas en Wall Street y baja el Riesgo País en medio de una jornada positiva para los mercados

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Internacionales

Megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Videos impactantes:la fuerza del huracán Isaías en Estados Unidos

Rumbo a las Malvinas:qué traslada el buque de Chile que va a atravesar aguas argentinas y genera gran tensión entre ambos países

“Está temblando”:hablaban de fútbol, empezó el terremoto en Panamá y huyeron del estudio en vivo