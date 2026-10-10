Argentina construirá un estratégico muelle militar en Ushuaia: inversión millonaria y fecha de inicio

El proyecto de construcción del muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Foto: Zona Militar

El Ministerio de Defensa oficializó el llamado a licitación pública para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego, con un presupuesto de $189.321 millones y un plazo de ejecución de 36 meses.

La obra será financiada con recursos nacionales y prevé una primera etapa de 240 metros de muelle, destinada a brindar apoyo logístico a las unidades de la Armada Argentina en el Atlántico Sur.

Base Naval Integrada de Ushuaia: cómo será la construcción del muelle militar

La publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial representa un avance administrativo clave para concretar una de las principales obras de infraestructura naval proyectadas en el extremo austral del país. El procedimiento habilita el proceso de contratación y establece las condiciones presupuestarias y los plazos previstos para ejecutar los trabajos.

Avanza el proyecto de la construcción de la base naval. Foto: Zona Militar

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa bajo la conducción del teniente general Carlos Alberto Presti, contempla una inversión oficial de $189.321 millones, con financiamiento asignado directamente a través de la Armada Argentina.

El proyecto busca fortalecer la infraestructura de amarre y apoyo logístico en Ushuaia, una ubicación estratégica para las operaciones navales en el Atlántico Sur y las aguas que rodean Tierra del Fuego.

Los primeros 240 metros de muelle y el plazo de ejecución

El cronograma técnico establece como primera meta la construcción de 240 metros de muelle en un plazo de 18 meses. Esta etapa inicial permitirá que las unidades de la División de Patrullado Austral puedan amarrar y recibir apoyo logístico sin necesidad de esperar a que se complete la totalidad de la base.

El diseño general contempla un muelle de 585 metros, cuya finalización está proyectada para 2029. El plazo total de ejecución fijado para la obra licitada es de 36 meses.

La construcción por etapas apunta a poner en funcionamiento parte de la infraestructura antes de la finalización integral del complejo, con el objetivo de adelantar sus beneficios operativos para la Armada.

Cinco licitaciones públicas para reorganizar el proyecto

La convocatoria se enmarca en una reorganización del esquema de ejecución de la Base Naval Integrada de Ushuaia. En septiembre, después de una inspección territorial realizada por representantes de Defensa y Cancillería, la Armada definió avanzar mediante cinco licitaciones públicas en simultáneo, en lugar de mantener el modelo anterior centralizado en la empresa estatal Tandanor.

El nuevo mecanismo busca distribuir los procedimientos de contratación y avanzar con los distintos componentes de la infraestructura prevista. La licitación del muelle constituye uno de los pasos necesarios para llevar el proyecto desde su planificación hasta el inicio efectivo de los trabajos.

Cómo se financiará la Base Naval Integrada de Ushuaia

La asignación de fondos a través de la Armada Argentina cobra relevancia porque el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado al Congreso no incluyó una partida individualizada bajo la denominación específica de la Base Naval Integrada de Ushuaia.

Para sostener la inversión inicial, el financiamiento se articuló mediante reasignaciones de crédito aprobadas por el Decreto 867/2026 y aplicaciones financieras asignadas a la fuerza, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.

El Ministerio de Defensa ratificó que la obra se ejecutará con recursos argentinos, sin financiamiento ni participación operativa extranjera. De esta manera, el Gobierno busca asegurar la continuidad del desarrollo mediante fondos nacionales.

El papel estratégico de la base naval en el Atlántico Sur

La Base Naval Integrada de Ushuaia fue concebida como un componente central del dispositivo de defensa y vigilancia aeronaval argentino. Su infraestructura permitirá complementar la presencia de buques de superficie con capacidades de exploración marítima y aviación de combate.

Entre los medios previstos para operar dentro de este esquema se encuentran los aviones de exploración marítima P-3 Orion y los cazas F-16 Fighting Falcon, además de las unidades navales destinadas a las tareas de patrullado y control.

El proyecto que puede cambiar el sur del país. Foto: Zona Militar

En relación con los F-16, el Informe N.º 142 de la Jefatura de Gabinete ratificó ante el Congreso que no existen restricciones operativas impuestas por Estados Unidos para su empleo en la jurisdicción del Atlántico Sur, según la información oficial citada sobre el programa.

La ubicación de Ushuaia también otorga relevancia logística al proyecto por su proximidad a las rutas marítimas australes y su conexión con las operaciones argentinas en el extremo sur.

Cuándo comenzarán las obras del muelle militar

Tras la publicación formal del llamado a licitación, el procedimiento deberá avanzar con la recepción de ofertas y la posterior adjudicación, de acuerdo con las condiciones establecidas para la contratación.

La Armada fijó como objetivo interno iniciar los trabajos en el terreno el 2 de enero de 2027. El cumplimiento de esa fecha dependerá del avance del proceso administrativo y de la adjudicación correspondiente.