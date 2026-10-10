Tiene 45 años, se llama Hitler Mussolini y ganó unas elecciones en Perú como candidato de izquierda

Se llama Hitler Mussolini y ganó las elecciones en Perú. Foto: El Litoral

Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato del partido Ahora Nación, se convirtió en el virtual ganador de la alcaldía de Queropalca, en el departamento peruano de Huánuco. Obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,5% del total, en una elección ajustada que llamó la atención por la coincidencia de su nombre con los de Adolf Hitler y Benito Mussolini, dos de los principales líderes históricos del fascismo y nazismo.

Quién es Hitler Mussolini Simeón Flores

Su nombre se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la elección municipal, debido a que combina los nombres de Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo.

Sin embargo, la coincidencia nominal no implica por sí misma una identificación ideológica con esos líderes históricos. La información disponible sobre los resultados electorales lo identifica como candidato de Ahora Nación, una formación política peruana que se define como nacionalista y de centroizquierda.

Hitler Mussolini Simeón Flores, candidato a alcalde en Perú. Foto: X/@AlertaMundoNews

El partido fue fundado en 2023 por el economista Alfonso López-Chau, quien encabezó la candidatura presidencial de la agrupación en las elecciones generales de 2026. Entre sus principales propuestas figuran la justicia social, la descentralización del Estado, el desarrollo sostenible y el reconocimiento de la pluriculturalidad.

Los resultados oficiales: cuántos votos obtuvo Hitler Mussolini en Queropalca

De acuerdo con los resultados difundidos sobre la elección municipal, Hitler Mussolini Simeón Flores obtuvo 229 votos, equivalentes al 34,5%, y quedó en el primer lugar de la contienda por la alcaldía de Queropalca.

La competencia fue ajustada, con una diferencia relativamente pequeña entre las principales fuerzas políticas. Los resultados informados fueron los siguientes:

Ahora Nación, con Hitler Mussolini Simeón Flores: 229 votos (34,5%).

Renovación Popular Perú: 204 votos (30,8%).

Partido País para Todos: 187 votos (28,2%).

La diferencia entre el primer candidato y el tercero fue de apenas 42 votos, una cifra que refleja la disputa electoral en el distrito peruano.

Con estos números, Hitler Mussolini Simeón Flores se posicionó como el virtual ganador de la alcaldía. Para confirmar definitivamente el resultado y la proclamación de las autoridades, corresponde consultar las actas y los anuncios oficiales de los organismos electorales peruanos.

Por qué su nombre generó repercusión y asombro a nivel internacional

La repercusión del caso se explica por la combinación de los nombres Hitler y Mussolini, asociados históricamente con dos regímenes totalitarios europeos del siglo XX.

Adolf Hitler encabezó el régimen nazi en Alemania, responsable del Holocausto y de crímenes masivos durante la Segunda Guerra Mundial. Benito Mussolini, por su parte, lideró el régimen fascista italiano y gobernó el país como dictador durante más de dos décadas.

Elecciones en Perú. Foto: X/@dw_brasil

Por esa asociación histórica, la aparición de un candidato llamado Hitler Mussolini en una elección municipal generó sorpresa y despertó interés más allá de Perú.

No obstante, el nombre de una persona no permite establecer por sí solo sus ideas políticas, sus convicciones ni sus posiciones frente a los acontecimientos históricos. En este caso, la información electoral disponible identifica a Flores como integrante de Ahora Nación, partido que se presenta como una fuerza nacionalista y de centroizquierda.

El episodio también volvió a poner de relieve cómo los nombres propios pueden adquirir una dimensión pública inesperada cuando coinciden con figuras históricas de fuerte impacto internacional.