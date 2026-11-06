Crisis institucional en Paraguay: de la crisis del Ueno Bank y la renuncia de Santiago Peña al juicio político que define su futuro en el Senado

Peña pide tiempo

Santiago Peña pidió una prórroga de tres días para preparar su defensa al juicio político que lleva adelante el Congreso paraguayo.

El mandatario paraguayo envió una nota al titular del Congreso, Basilio Núñez, en el que pide más tiempo para presentarse en el Senado.

“Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, argumentó.

Acorralado por el escándalo, el mandatario presentó su renuncia para evitar el juicio político, que podría dejarlo sin fueros si se determina su responsabilidad en la caída del banco.

El mandatario del país vecino terminó salpicado por la crisis después de que el Banco Central del Paraguay ordenara un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que desató los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.

Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS

La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

En este marco y tras su renuncia, la sesión que debía determinar si se aceptaba su dimisión quedó sin quórum por el abandono de varios legisladores oficialistas y el Congreso inició el juicio político contra el mandatario, quien anunció que se defenderá de las acusaciones.

Con este panorama, Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, aunque su continuidad sigue dependiendo de la votación en el Senado.

Aprobación en Diputados del juicio político contra Santiago Peña en Paraguay. Foto: EFE

La acusación en el Senado contra Peña advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa), al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.

Causa penal contra Peña

En tanto, la Fiscalía paraguaya anunció que incluirá al todavía presidente en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre Ueno bank, y que involucran también a otros exfuncionarios de su gestión.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar “hechos relativos” a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central de Paraguay.

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: REUTERS

Al tiempo, cientos de ciudadanos se concentraron a las afuera del Congreso para exigir una salida a la crisis y la destitución de Peña.

Por su parte, el BCP comenzó a pagar las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank. En un comunicado, el emisor informó que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio de hoy, están destinados a un “primer grupo” de clientes que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.

A raíz del procedimiento de intervención, los fondos de miles de clientes -en su mayoría personas del común y entes del sector público— han quedado congelados en el extinto banco, pero también el patrocinio para equipos de fútbol local, la selección paraguaya y hasta de eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS

Santiago Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del Fernando Lugo, quien finalmente fue desalojado del poder.