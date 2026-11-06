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Milei mantiene su estrategia para el Mercosur pese a la crisis en Paraguay: el rol clave del posible sucesor de Santiago Peña

La Casa Rosada cree que la renuncia anunciada por Santiago Peña no modificará las alianzas regionales. El Gobierno sigue la sucesión presidencial y apuesta a sostener su agenda comercial.

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Milei elogió el modelo político y económico de su par paraguayo, Santiago Peña.
Milei elogió el modelo político y económico de su par paraguayo, Santiago Peña. Foto: X/@OpinionFrontal
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La crisis política de Paraguay abrió un escenario de incertidumbre para un aliado de Javier Milei. Sin embargo, el Gobierno argentino considera que la salida de Santiago Peña no alterará el equilibrio dentro del Mercosur ni su agenda de apertura comercial.

Según informó TN, en la Casa Rosada interpretan el conflicto como una disputa interna del país vecino y confían en que el Partido Colorado conserve la Presidencia. La continuidad de ese espacio permitiría mantener una relación política cercana con Asunción, aunque persisten cautelas oficiales.

Qué postura tomó Javier Milei frente a la crisis de Paraguay

El Ejecutivo argentino no prevé modificar su estrategia regional por el conflicto. Su prioridad es conservar los acuerdos políticos y comerciales construidos durante la gestión de Peña.

La Cancillería, encabezada por Pablo Quirno, sigue los acontecimientos sin pronunciarse oficialmente. Tampoco se descartan contactos diplomáticos durante el proceso.

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Javier Milei y Victoria Villarruel durante el desfile militar por el 9 de julio. Foto: Presidencia
Santiago Peña brinda un videomensaje anunciando su renuncia como presidente de Paraguay.
Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay. Foto: via REUTERS

La cautela responde a un dato central: aunque Peña anunció su renuncia, el desenlace depende de las decisiones del Congreso paraguayo. Por eso, la Casa Rosada evita dar por cerrada la sucesión.

Quién es Pedro Alliana y por qué es importante para la Argentina

El vicepresidente Pedro Alliana aparece como el posible sucesor de Peña. Pertenece al Partido Colorado, la misma fuerza que gobierna Paraguay, y mantiene vínculos con el sector del expresidente Horacio Cartes.

Su continuidad en el Ejecutivo es clave para la lectura argentina: en Balcarce 50 consideran que podría sostener la orientación favorable al libre comercio. No obstante, esa expectativa todavía está condicionada por la estabilidad política paraguaya.

Pedro Alliana.
Pedro Alliana. Foto: @AllianaPedro

Alliana ya tuvo contactos con el entorno de Milei. En diciembre de 2025, el asesor presidencial Santiago Caputo lo recibió en la Casa Rosada en Buenos Aires.

Cómo comenzó la crisis de Ueno Bank y qué pasó con Santiago Peña

El conflicto estalló tras la intervención de Ueno Bank, entidad que reunía aproximadamente 3 millones de clientes. Los problemas de solvencia provocaron restricciones para acceder a depósitos, protestas de ahorristas y una investigación por presuntas irregularidades.

La controversia alcanzó a Peña por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo asociado al banco. El mandatario negó irregularidades y anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre, bajo presión política.

La Cámara de Diputados aprobó iniciar un juicio político, pero rechazó avanzar contra Alliana. Mientras tanto, la definición de la renuncia presidencial quedó pendiente, por lo que no corresponde presentar el cambio de mando como consumado.

Qué puede cambiar en el Mercosur tras la crisis paraguaya

Milei y Peña compartían una agenda de desregulación, apertura económica y flexibilización del Mercosur, incluida la posibilidad de ampliar negociaciones comerciales con otros países.

Ese enfoque contrasta con el del presidente brasileño Lula da Silva, partidario de una integración regional más coordinada. Para la Argentina, conservar un socio afín en Asunción facilitaría la defensa de sus propuestas dentro del bloque.

Javier Milei junto a Santiago Peña en Asunción Foto: X/@OPRArgentina

Por ahora, el Gobierno descarta un giro inmediato. Sin embargo, cualquier reconfiguración dependerá de quién asuma la conducción paraguaya y de la estabilidad del país.

Qué impacto económico puede tener la crisis en Argentina

Los efectos no se limitan a la diplomacia. Trabajadores de ITTI, empresa vinculada al grupo relacionado con Ueno Bank, denunciaron suspensiones y dificultades para cobrar salarios en Buenos Aires.

Se trata de una de las primeras consecuencias laborales del escándalo fuera de Paraguay. Pese a ello, la Casa Rosada sostiene que su política hacia el Mercosur seguirá sin cambios, mientras observa cómo se resuelve la crisis institucional del país vecino.

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