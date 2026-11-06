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Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

La última jornada de la semana trae alivio en el mercado. Por su parte, los ADRs también exhiben una recuperación parcial.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS
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El riesgo país desciende a 895 puntos básicos como consecuencia de un rebote en el precio de los bonos de la deuda argentina de hasta 1,1%.

La cotización corresponde a las operaciones que se están realizado en Wall Street, mientras que la Bolsa de Buenos Aires permanece cerrada al no haber bancos por la celebración del Día del Bancario.

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

El índice soberano cae 32 puntos, luego que en la víspera alcanzó los 927 puntos por un efecto combinado de mal clima global e incertidumbre sobre el futuro político local.

No obstante, el valor de 895 puntos es el más alto desde el viernes previo a las elecciones legislativas del año pasado.

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Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

Los inversores sigue mostrando sus dudas acerca de cómo el Gobierno mantendrá el rumbo ante el deterioro de las variables que impactan en la microeconomía.

En el mercado cambiario solo hay cotización del dólar “blue” que se ubica en $1.540 y $1.570 para compra y venta respectivamente.

Riesgo PaísMercadosAcciones argentinas
Matias Greisert
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