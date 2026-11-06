El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Presidencia

El fiscal Gerardo Pollicita consideró que no hay indicios para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y pidió que sea enviada al fuero Penal Económico,

El dictamen señaló que las pruebas recabadas en la investigación no permiten respaldar que el ex funcionario se haya enriquecido durante su paso por la gestión pública.

Pollicita

De esta forma, el funcionario judicial solicitó que la causa sea tratada por la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar si existió una posible evasión tributaria.

Tras el requerimiento del fiscal, la defensa de Adorni había presentado un escrito en el que justificó que muchos de los gastos que estaban bajo la lupa, como la mansión en Indio Cuá y un departamento en Caballito, se habían realizado con ahorros en Bitcoins que había obtenido entre 2014 y 2018.

Manuel Adorni. Foto: NA.

De acuerdo a su explicación, el ex funcionario había hecho compras de criptomonedas de forma presencial y personal con vendedores a quienes les pagaba en efectivo. En total, había invertido unos USD 200.000 en ocho billeteras que, tras liquidarlos años después, se convirtieron en USD 591.544,61.

Sin embargo, tras analizar las direcciones de Bitcoin y la situación patrimonial de Adorni desde que cumplió los 18 años de edad, Pollicita advirtió que no hay suficientes pruebas para refutar la versión del exjefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete prepara una resolución que impedirá a los funcionarios del Gobierno viajar en primera clase. Foto: Noticias Argentinas

Esto no implica un sobreseimiento, sino que ahora el juez Ariel Lijo deberá determinar si aprueba el dictamen del fiscal y declara que la Justicia Federal es incompetente para avanzar en la causa. De hacerlo, el trámite se remitirá al fuero Penal Económico.