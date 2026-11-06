Argentina confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el tribunal de Derechos del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

La explotación de recursos en los alrededores de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. Foto: Reuters

La Argentina avanzó en el procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno confirmó que enfrentará al Reino Unido en una audiencia que se realizará el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania, donde buscará que se dicten medidas provisionales para impedir la continuidad de esos trabajos.

La decisión fue comunicada este viernes por la Oficina del Presidente, que informó que el país presentó el pedido de medidas provisionales el pasado 13 de octubre. El objetivo es proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos naturales de la zona.

La presentación fue elaborada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

El desarrollo de Sea Lion para explotar hidrocarburos en la región circundante a las Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

Qué busca la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar

El Gobierno pretende que el tribunal dicte medidas provisionales para impedir que continúen las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mientras se resuelve la controversia.

Según el comunicado oficial, la presentación apunta a evitar que las decisiones adoptadas unilateralmente por el Reino Unido comprometan los recursos naturales que la Argentina considera propios y afecten sus derechos sobre la plataforma continental.

La audiencia del 10 y 11 de noviembre será una instancia central para exponer los argumentos jurídicos argentinos frente a las actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.

Quiénes integran el equipo jurídico argentino

Para defender su posición, el Gobierno conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional, con trayectoria académica y experiencia en controversias vinculadas con el derecho marítimo.

Uno de sus integrantes es Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. También representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, cuando el tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque mediante una medida provisional.

El segundo especialista es Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association. Su trayectoria incluye trabajos vinculados con el derecho internacional y la soberanía sobre los recursos naturales.

El equipo se completa con Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

La explotación de hidrocarburos en las zonas circundantes a las Islas Malvinas. Foto: REUTERS

Los tres tendrán a su cargo acompañar la estrategia jurídica argentina durante el procedimiento internacional.

El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas

En el comunicado, el Gobierno ratificó que continuará defendiendo los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

También sostuvo que no aceptará las acciones del Reino Unido que, según la posición argentina, busquen menoscabar esos derechos.

La controversia por la explotación de hidrocarburos vuelve a colocar en el centro de la agenda internacional el conflicto de soberanía sobre las Malvinas y el control de los recursos naturales de la plataforma continental.