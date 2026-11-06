La dolorosa muerte que golpea a Graciela Alfano a sus 73 años: “Qué buenísima vida compartimos, nos volveremos a encontrar”

La diva de 73 años se encuentra atravesando un triste momento. Foto: Captura El Trece

El ambiente de la televisión y el espectáculo se hizo eco de la dolorosa pérdida que sufrió Graciela Alfano. La mediática de 73 años despidió a Beni, su perro que murió tras acompañarla durante más de diez años luego de atravesar una enfermedad que comprometió su salud.

Graciela había anunciado la pérdida a comienzos de noviembre de 2026 y este viernes 6 compartió un nuevo video en sus redes sociales para recordar los momentos que vivieron juntos. Detrás de las imágenes de viajes, juegos y paseos, existe una historia de rescate: el animal había sufrido graves lesiones por maltrato antes de llegar a su familia y logró recuperarse con los cuidados que recibió.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para publicar un texto sobre las vivencias con el animal. Foto: Captura

Cómo fue el rescate de Beni, el perro que Graciela Alfano adoptó hace más de una década

La historia de Beni comenzó en circunstancias difíciles. Según relató la propia Graciela Alfano, el perro había sido víctima de maltrato y presentaba importantes lesiones cuando fue rescatado. “Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes”, relató.

El perro también tenía miedo como consecuencia de lo que había atravesado. Sin embargo, después de recibir atención y cuidados, comenzó a recuperarse y a integrarse a la vida cotidiana de Alfano.

Con los años, Beni pasó a acompañarla durante sus viajes, paseos por la playa, encuentros familiares y momentos de descanso. La mediática compartió fotografías de ambos en numerosas oportunidades y mostró el vínculo que construyeron después del rescate.

Murió el perro de Graciela Alfano tras más de 10 años juntos Video: Cuenta de Instagram de Graciela Alfano

De qué murió Beni, el perro de Graciela Alfano: qué enfermedad atravesó antes de su fallecimiento

La muerte del perro se produjo después de que los veterinarios le detectaran un tumor en estado avanzado, ubicado en una zona que impedía realizar una intervención quirúrgica, según informaron Infobae y Ciudad Magazine. Ante el diagnóstico, Alfano consultó a especialistas y comenzó un tratamiento con medicación específica para intentar mejorar su estado de salud.

A pesar de los esfuerzos realizados, la enfermedad continuó avanzando y Beni finalmente murió. La actriz comunicó inicialmente la noticia a través de Instagram, donde publicó fotos del animal y expresó su tristeza por la pérdida.

En su publicación más reciente, Graciela compartió un video que reúne fotografías de Beni en diferentes etapas de su vida. Las imágenes muestran al perro en su casa, durante paseos frente al río y disfrutando de jornadas junto al mar.

Según relató la propia Graciela, el perro había sido víctima de maltrato y presentaba importantes lesiones cuando fue rescatado Foto: Captura Instagram de Graciela Alfano

La artista lo recordó como su compañero de aventuras y reflexionó sobre el efecto que tuvo su presencia durante más de una década. “Creí que te había rescatado cuando en realidad me salvaste de la frialdad y el endurecimiento”, escribió en uno de los fragmentos más personales del mensaje.

También aseguró que la partida de Beni despertó emociones que desconocía y agradeció los años que compartieron. “Gracias, Beni de mi corazón. Qué buenísima vida compartimos. Hasta el próximo juego. Nos volveremos a encontrar”, expresó al cerrar su despedida.