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Difundieron las primeras imágenes de 5 exdirectivos de Ueno Bank detenidos en Paraguay: así ingresaron esposados a prisión

Los exejecutivos fueron trasladados a la antigua cárcel de Tacumbú bajo custodia policial. Otros tres imputados recibieron diferentes medidas judiciales.

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Vista de una sucursal del Ueno Bank en Paraguay.
Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS
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Las primeras imágenes de cinco exdirectivos de Ueno Bank detenidos en Paraguay fueron difundidas en la tarde de este viernes 6 de noviembre en medio de la investigación judicial por la crisis de la entidad financiera. Las fotos muestran a los exejecutivos esposados entre sí y bajo custodia de la Policía Nacional mientras ingresaban al Centro Nacional de Prevenidos, ubicado en la antigua cárcel de Tacumbú, en Asunción.

Entre los trasladados se encuentra Federico Miguel Vázquez Villasanti, exvicepresidente primero del banco y titular del Grupo Vázquez. Los cinco quedaron bajo prisión preventiva por disposición judicia y en paralelo, avanza la causa por presuntas irregularidades financieras.

Las imágenes de los exdirectivos de Ueno Bank que ingresaron esposados a Tacumbú Paraguay
Las imágenes de los exdirectivos de Ueno Bank que ingresaron esposados a Tacumbú. Foto: NPY

Quiénes son los 5 exdirectivos de UenoBank detenidos en Paraguay

  • Federico Miguel Vázquez Villasanti, exvicepresidente primero y exCEO de Ueno Bank.
  • Juan Manuel Gustale Cardoni, expresidente de la entidad.
  • Julio Daniel Rey Fernández, exvicepresidente segundo.
  • Alejandro Gómez Abente, exdirector.
  • Diego Fernando Duarte Schussmüller, exdirector.

La Dirección General de Establecimientos Penitenciarios autorizó su ingreso mediante la Resolución 4917, fechada el jueves 5 de noviembre. Los acusados permanecían anteriormente bajo custodia en dependencias de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.

Qué delitos investiga la Fiscalía de Paraguay por la crisis de Ueno Bank

El traslado se concretó después de que el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ordenara la prisión preventiva de los principales imputados.

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Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez

Según informó ABC Color, el Ministerio Público investiga presuntos hechos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. Las acusaciones todavía están sujetas a investigación judicial y no constituyen condenas firmes.

La causa se inició tras la intervención del Banco Central del Paraguay, que dispuso el procedimiento de resolución de Ueno Bank por problemas de solvencia. La decisión provocó protestas de ahorristas y abrió investigaciones sobre la administración de los recursos de la entidad.

Difundieron las primeras imágenes de 5 exdirectivos de Ueno Bank detenidos en Paraguay
Difundieron las primeras imágenes de 5 exdirectivos de Ueno Bank detenidos en Paraguay Video: NPY

Dónde están detenidos los otros imputados de Ueno Bank

Además de los cinco exdirectivos trasladados a Tacumbú, Miguel Ángel Almada Frutos deberá cumplir prisión preventiva en el penal de Emboscada Antigua, según informó el diario paraguayo Última Hora. El magistrado dispuso que los detenidos fueran alojados de manera separada.

Por otra parte, Mariana Isabel Torres Rubiani y Diana Leticia Mongelós González recibieron arresto domiciliario con monitoreo mediante tobilleras electrónicas. Ambas tienen prohibido modificar su domicilio y comunicarse con los demás coimputados.

Según NPY, cada una deberá abonar 2 millones de guaraníes mensuales por el servicio de vigilancia electrónica y acreditar el pago ante el juzgado correspondiente.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado conformó un equipo especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar las denuncias relacionadas con la colocación de fondos públicos y la supervisión de Ueno Bank. Las pesquisas también alcanzan a autoridades y exautoridades de organismos estatales.

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