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Independiente vs. Dep. Riestra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Portada del partido Independiente vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026.
Independiente vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente choca ante Dep. Riestra, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Libertadores de América ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:15, y tú no te lo puedes perder.

Independiente vs Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

30´ Cambio en Dep. Riestra

Entra Mariano Bracamonte y sale Jonatan Goitía.

28´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jonatan Goitía.

27´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Imanol Machuca.

25´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Pedro Ramírez.

19´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Agustín Graneros fue bloqueado por Santiago Mele.

18´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Cristian Paz fue bloqueado por Juan Arrayago.

18´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Pedro Ramírez.

15´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Agustín Graneros fue bloqueado por Nahuel Banegas.

14´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

14´ ¡Tiro desviado de Independiente!

Disparo de Luis Ezequiel Ávila y el remate se va afuera.

14´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Josías Palais.

13´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Jonatan Goitía fue bloqueado por Santiago Mele.

10´ Gooool de Independiente

Mateo Pérez Curci marca para Independiente con asistencia de Josías Palais.

5´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Santiago Mele.

5´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

2´ Saque de arco para Independiente

Desde el fondo la pone en juego Santiago Mele.

2´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!

Disparo de Pedro Ramírez y el remate se va afuera.

1´ Córner para Independiente

Ejecuta el tiro de esquina Imanol Machuca.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Libertadores de América, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Independiente y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Juan Pafundi.

Formación confirmada de Independiente

Titulares

  • (77) Santiago Mele
  • (4) Santiago Arias
  • (35) Juan Arrayago
  • (5) Nahuel Banegas
  • (36) Sebastián Valdez
  • (23) Iván Marcone
  • (8) Maximiliano Meza
  • (16) Mateo Pérez Curci
  • (6) Chimy Ávila
  • (11) Imanol Machuca
  • (24) Josías Palais

Suplentes

  • (33) Rodrigo Rey
  • (2) Franco Calderón
  • (13) Juan Manuel Fedorco
  • (29) Leonardo Godoy
  • (22) Facundo Zabala
  • (10) Luciano Cabral
  • (20) Facundo Cruz
  • (14) Lautaro Millán
  • (30) Tomás Parmo
  • (16) Matías Abaldo
  • (9) Iván Morales
  • (34) Felipe Tempone

Entrenador: Jádson Viera

Formación confirmada de Dep. Riestra

Titulares

  • (1) Ignacio Arce
  • (24) Facundo Miño
  • (22) Cristian Paz
  • (5) Pedro Ramírez
  • (19) Juan Cruz Randazzo
  • (8) Milton Céliz
  • (27) Jonatan Goitía
  • (40) Gabriel Obredor
  • (16) Nicolás Watson
  • (7) Antony Alonso
  • (29) Agustín Graneros

Suplentes

  • (23) Marino Arzamendia
  • (36) Mariano Bracamonte
  • (6) Ignacio Gariglio
  • (3) Eric Tovo
  • (20) Thiago Lauro
  • (17) Angel Almada
  • (9) Nicolás Benegas
  • (11) Alexander Díaz
  • (21) Tomás González
  • (18) Benjamín Pérez
  • (10) Braian Sánchez

Entrenador: Gustavo Benítez

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Independiente y Dep. Riestra?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a Dep. Riestra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente (CAI)Deportivo RiestraTorneo ClausuraFútbol
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