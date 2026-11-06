Horror en Coronel Suárez: un adolescente de 17 años golpeó a una anciana de 82 y la habría arrollado con una camioneta hasta asesinarla

Un adolescente de 17 años mató a una anciana de 82 en Coronel Suárez. Ahora, se encuentra detenido. Foto: GOOGLE MAPS

En las últimas horas, se dio a conocer un crimen que conmovió a la comunidad de Coronel Suárez, localidad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. La información policial indicó que efectivos del Comando de Prevención Rural encontraron el cuerpo de María Elina Cook, una mujer de 82 años en medio de un camino rural conocido como La Primavera, a tan solo 10 kilómetros de la localidad de Huanguelén.

La hipótesis de la Justicia Bonaerense es que la anciana fue atacada y luego asesinada, aunque tratan de determinar cuál podría haber sido el móvil del hecho. Sin embargo, lo que más ha consternado a los vecinos es que la Policía acaba de detener a un adolescente de 17 años, acusado de ser el responsable del homicidio.

En el operativo que se llevó a cabo en la escena del crimen participaron efectivos de Policía Científica y personal de Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI).

Asesinaron a una mujer de 82 años en Coronel Suárez: qué investiga la Justicia

Según la reconstrucción policial, el episodio tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre en horas de la tarde. La anciana de 82 años se habría cruzado con el joven cerca de la estancia Zentena. Allí, el adolescente le habría pedido que lo llevara al pueblo con su camioneta.

A los pocos minutos, la mujer accedió a trasladarlo, pero lo que no imaginaría es que el joven se abalanzaría hacia ella para golpearla. El empujón habría sido tan fuerte que la anciana cayó el asfalto. Seguidamente el sujeto habría tomado el vehículo para arrollarla hasta matarla.

La causa judicial ha sido caratulada como “homicidio” y se ha preservado la identidad del sospechoso por ser un menor. Foto: Policía Bonaerense

Se cree que el sujeto se habría escapado de la escena del crimen con el vehículo de la víctima con el objetivo de dirigirse efectivamente al pueblo. Al momento, la causa judicial ha sido caratulada bajo el delito de “homicidio” después de algunos días haber estado bajo la denominación de “averiguación de causales de muerte”.

La Policía Bonaerense ha preservado la identidad del detenido por tratarse de un menor de edad. De hecho, en el caso intervendrá el juzgado de menores.

Cómo atraparon al principal sospechoso de 17 años en Coronel Suárez

Tras huir del lugar, el sujeto habría chocado el auto de la víctima y luego se habría refugiado en la casa de su hermano. Se presume que le habría confesado al joven el asesinato de la mujer 82 años y éste finalmente se comunicó con la policía para que lo detuvieran.

Los efectivos a cargo de la pesquisa del caso criminal indicaron al medio La Brújula 24, que luego del arresto del sospechoso, le tomaron declaración y que actualmente se encuentra tras las rejas.

Coronel Suárez: mataron a una anciana de 82 años Foto: La Nueva Suárez

Si bien el móvil del crimen aún es materia de investigación, las primeras pesquisas realizadas sostienen que el adolescente le habría pedido de camino al pueblo el celular de la anciana por algún motivo que no fue esclarecido y ésta se habría negado. Eso habría sido suficientes para que el joven tuviera un ataque de bronca contra la mujer. Así el individuo la empujó y luego la arrolló con la camioneta varias veces.