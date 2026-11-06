Durante más de 10 años, José Hernández vivió en una estancia rodeada de sierras y una laguna: allí conoció la vida gaucha que marcó al Martín Fierro

El paisaje rural que inspiró el universo del Martín Fierro Foto: Municipalidad Pueyrredón

Mucho antes de convertirse en el autor del Martín Fierro, José Hernández atravesó una etapa decisiva en una antigua estancia ubicada entre campos, sierras y una extensa laguna bonaerense.

El lugar era la Estancia Laguna de los Padres, situada cerca de la actual ciudad de Mar del Plata. Hernández llegó durante su juventud y permaneció vinculado a esos campos por más de una década. Allí aprendió a cabalgar, enlazar animales, participar de tareas ganaderas y comprender los problemas que atravesaban los gauchos.

La experiencia fue fundamental para construir su mirada sobre el mundo rural. Años después, aquellas escenas, palabras y preocupaciones aparecerían transformadas en versos dentro de la obra que lo convirtió en una figura central de la literatura argentina.

La estancia donde José Hernández conoció el mundo gaucho

La propiedad estuvo ligada al avance de las estancias ganaderas sobre el sudeste bonaerense. Durante buena parte del siglo XIX, la región permanecía alejada de los grandes centros urbanos y formaba parte de un territorio atravesado por la expansión de la frontera, los intercambios con pueblos originarios y el crecimiento de la producción rural.

José Hernández, autor del Martín Fierro

La estancia tenía campos para la cría de animales, corrales, viviendas, un galpón de esquila y un bañadero para ovejas. El casco conservado fue levantado hacia la década de 1880 y presenta tres cuerpos, galerías interiores y exteriores y habitaciones que hoy funcionan como salas de exposición.

Hernández conoció de cerca esa vida. Durante su paso por los campos de Camarones y Laguna de los Padres se convirtió en un hábil jinete y aprendió tareas como enlazar y pialar ganado. El contacto diario con peones, capataces y paisanos le permitió observar la vida rural.

La experiencia que quedó reflejada en el Martín Fierro

En 1872, José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro, poema narrativo protagonizado por un hombre de campo obligado a dejar a su familia para servir en la frontera. En 1879 apareció La vuelta de Martín Fierro, segunda parte de la historia.

José Hernández pasó parte de su juventud en Laguna de los Padres Foto: fotosviejasdemardelplata

Aunque el poema no fue escrito en la estancia, su experiencia rural permitió incorporar vocabulario, costumbres, trabajos y conflictos reales del universo gaucho. Hernández no construyó al personaje únicamente desde la imaginación: había compartido jornadas con hombres de campo y conocía sus habilidades, códigos y dificultades.

Los gauchos eran indispensables para la economía ganadera, pero también sufrían reclutamientos forzosos, persecuciones y desplazamientos. Esa contradicción se convirtió en uno de los grandes ejes de la obra.

De establecimiento ganadero a museo histórico

Con el paso del tiempo, la propiedad abandonó su actividad productiva y comenzó una nueva etapa como espacio de preservación. Actualmente, el casco alberga el Museo Municipal José Hernández, dedicado a reconstruir la vida cotidiana de las primeras estancias y la historia de las comunidades de la región.

Sus salas recorren la presencia de los pueblos originarios, la expansión de la frontera, el surgimiento de establecimientos ganaderos y la vida del escritor. También exhiben herramientas rurales, armas, fotografías, documentos, prendas y objetos utilizados en las tareas del campo.

La estancia donde José Hernández conoció la vida gaucha Foto: Municipalidad Pueyrredón

El museo, ubicado en el kilómetro 14,5 de la Ruta 226, recuerda que la historia regional comenzó mucho antes del crecimiento turístico de Mar del Plata. Antes de los hoteles y las residencias de verano, ese territorio estuvo habitado por comunidades indígenas, misioneros, soldados, hacendados y trabajadores rurales.

El paisaje que ayudó a construir un símbolo argentino

Rodeada por elevaciones del sistema de Tandilia, arboledas y campos productivos, la estancia conserva un paisaje muy diferente al de la costa marplatense. Fue allí donde Hernández conoció a hombres que trabajaban a caballo, cuidaban ganado y recorrían enormes distancias.

Su experiencia no fue un episodio menor: le dio una observación directa de la sociedad rural que luego convirtió en literatura. Hoy, entre galerías, herramientas y viejos corrales, todavía sobrevive una parte de aquella Argentina que Hernández transformó en versos y que el Martín Fierro convirtió en símbolo de identidad nacional.