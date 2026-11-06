comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Durante más de 10 años, José Hernández vivió en una estancia rodeada de sierras y una laguna: allí conoció la vida gaucha que marcó al Martín Fierro

El escritor pasó buena parte de su juventud en un establecimiento rural cercano a Mar del Plata. Allí aprendió a montar, enlazar ganado y convivió con trabajadores de campo cuyas costumbres quedarían reflejadas en su obra más famosa.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Estancia Laguna de los Padres
El paisaje rural que inspiró el universo del Martín Fierro Foto: Municipalidad Pueyrredón
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mucho antes de convertirse en el autor del Martín Fierro, José Hernández atravesó una etapa decisiva en una antigua estancia ubicada entre campos, sierras y una extensa laguna bonaerense.

El lugar era la Estancia Laguna de los Padres, situada cerca de la actual ciudad de Mar del Plata. Hernández llegó durante su juventud y permaneció vinculado a esos campos por más de una década. Allí aprendió a cabalgar, enlazar animales, participar de tareas ganaderas y comprender los problemas que atravesaban los gauchos.

La experiencia fue fundamental para construir su mirada sobre el mundo rural. Años después, aquellas escenas, palabras y preocupaciones aparecerían transformadas en versos dentro de la obra que lo convirtió en una figura central de la literatura argentina.

La estancia donde José Hernández conoció el mundo gaucho

La propiedad estuvo ligada al avance de las estancias ganaderas sobre el sudeste bonaerense. Durante buena parte del siglo XIX, la región permanecía alejada de los grandes centros urbanos y formaba parte de un territorio atravesado por la expansión de la frontera, los intercambios con pueblos originarios y el crecimiento de la producción rural.

Contenido Recomendado

En 1870, dos hijos de un prócer fueron sorprendidos por una conspiración:esa misma noche los asesinaron junto a su padre

Familia de Urquiza

Fue soldado, poeta y presidente durante solo 42 días:escribió la letra que millones de argentinos cantan de memoria

Vicente López y Planes
José Hernández, autor del Martín Fierro
José Hernández, autor del Martín Fierro

La estancia tenía campos para la cría de animales, corrales, viviendas, un galpón de esquila y un bañadero para ovejas. El casco conservado fue levantado hacia la década de 1880 y presenta tres cuerpos, galerías interiores y exteriores y habitaciones que hoy funcionan como salas de exposición.

Hernández conoció de cerca esa vida. Durante su paso por los campos de Camarones y Laguna de los Padres se convirtió en un hábil jinete y aprendió tareas como enlazar y pialar ganado. El contacto diario con peones, capataces y paisanos le permitió observar la vida rural.

La experiencia que quedó reflejada en el Martín Fierro

En 1872, José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro, poema narrativo protagonizado por un hombre de campo obligado a dejar a su familia para servir en la frontera. En 1879 apareció La vuelta de Martín Fierro, segunda parte de la historia.

Estancia Laguna de los Padres
José Hernández pasó parte de su juventud en Laguna de los Padres Foto: fotosviejasdemardelplata

Aunque el poema no fue escrito en la estancia, su experiencia rural permitió incorporar vocabulario, costumbres, trabajos y conflictos reales del universo gaucho. Hernández no construyó al personaje únicamente desde la imaginación: había compartido jornadas con hombres de campo y conocía sus habilidades, códigos y dificultades.

Los gauchos eran indispensables para la economía ganadera, pero también sufrían reclutamientos forzosos, persecuciones y desplazamientos. Esa contradicción se convirtió en uno de los grandes ejes de la obra.

De establecimiento ganadero a museo histórico

Con el paso del tiempo, la propiedad abandonó su actividad productiva y comenzó una nueva etapa como espacio de preservación. Actualmente, el casco alberga el Museo Municipal José Hernández, dedicado a reconstruir la vida cotidiana de las primeras estancias y la historia de las comunidades de la región.

Sus salas recorren la presencia de los pueblos originarios, la expansión de la frontera, el surgimiento de establecimientos ganaderos y la vida del escritor. También exhiben herramientas rurales, armas, fotografías, documentos, prendas y objetos utilizados en las tareas del campo.

Estancia Laguna de los Padres
La estancia donde José Hernández conoció la vida gaucha Foto: Municipalidad Pueyrredón

El museo, ubicado en el kilómetro 14,5 de la Ruta 226, recuerda que la historia regional comenzó mucho antes del crecimiento turístico de Mar del Plata. Antes de los hoteles y las residencias de verano, ese territorio estuvo habitado por comunidades indígenas, misioneros, soldados, hacendados y trabajadores rurales.

El paisaje que ayudó a construir un símbolo argentino

Rodeada por elevaciones del sistema de Tandilia, arboledas y campos productivos, la estancia conserva un paisaje muy diferente al de la costa marplatense. Fue allí donde Hernández conoció a hombres que trabajaban a caballo, cuidaban ganado y recorrían enormes distancias.

Su experiencia no fue un episodio menor: le dio una observación directa de la sociedad rural que luego convirtió en literatura. Hoy, entre galerías, herramientas y viejos corrales, todavía sobrevive una parte de aquella Argentina que Hernández transformó en versos y que el Martín Fierro convirtió en símbolo de identidad nacional.

HistoriaGauchoLaguna de los Padres
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. En 1810, Manuel Belgrano fundó un pueblo camino a Paraguay:216 años después, su municipio tiene 44.251 habitantes

    En 1810, Manuel Belgrano fundó un pueblo camino a Paraguay: 216 años después, su municipio tiene 44.251 habitantes

  2. En 1902, una familia porteña estrenó un palacio con 2 sillones franceses:124 años después, el que usó Juan Pablo II está en un restaurante de Buenos Aires

    En 1902, una familia porteña estrenó un palacio con 2 sillones franceses: 124 años después, el que usó Juan Pablo II está en un restaurante de Buenos Aires

  3. La hija de un prócer argentino se exilió en Bolivia en 1831:se casó con un futuro presidente y en 1876 abrió un salón literario en Perú

    La hija de un prócer argentino se exilió en Bolivia en 1831: se casó con un futuro presidente y en 1876 abrió un salón literario en Perú

  4. Fue soldado, poeta y presidente durante solo 42 días:escribió la letra que millones de argentinos cantan de memoria

    Fue soldado, poeta y presidente durante solo 42 días: escribió la letra que millones de argentinos cantan de memoria

  5. En 1889 demolieron parte del Cabildo de Buenos Aires para abrir la Avenida de Mayo:perdió seis arcos, su torre y estuvo a punto de desaparecer

    En 1889 demolieron parte del Cabildo de Buenos Aires para abrir la Avenida de Mayo: perdió seis arcos, su torre y estuvo a punto de desaparecer
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

El fiscal Pollicita consideró que no hay indicios para acusar a Manuel Adorni de enriquecimiento ilícito

Argentina confirmó que enfrentará al Reino Unido ante el tribunal de Derechos del Mar por la explotación petrolera en Malvinas

Milei mantiene su estrategia para el Mercosur pese a la crisis en Paraguay:el rol clave del posible sucesor de Santiago Peña

Economía

Luis Caputo reveló qué hay detrás de la suba del riesgo país en Argentina:“Tienen miedo de que no esté Milei”

Luis Caputo en el 43° Congreso Anual de la IAEF.

Apoyado en la suba de los bonos, el riesgo país baja y rompe la barrera de los 900 puntos

La inflación de la Ciudad en octubre fue de 1,9% y acumuló un 32,5% en los últimos doce meses

Jubilados de ANSES:cómo quedó el calendario de pagos de noviembre por la visita del papa León XIV

Internacionales

Sin la presencia de Santiago Peña, el Senado de Paraguay avanza con el juicio político

Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, abogados de Santiago Peña.

Difundieron las primeras imágenes de 5 exdirectivos de Ueno Bank detenidos en Paraguay:así ingresaron esposados a prisión

Así llegó el Papa León XIV a Uruguay:la agenda del Sumo Pontífice hasta el domingo 8, cuando viaja a Argentina

El avión que trae al Papa León XIV a la Argentina lleva el nombre de un campeón del mundo que jugó en Boca