Rosario Central vs. Argentinos Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Rosario Central vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Rosario Central y Argentinos Juniors válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.