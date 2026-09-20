Platense vs. Newell`s EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Platense vs Newell's por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Platense y Newell`s válido por Torneo Clausura 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López.